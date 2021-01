Omezení kvůli covidu se promítla v množství a struktuře odpadu z domácností

Vladimír Hošek 1.1.2021 18:00

Velkoobjemový odpad v Chrudimi vzrostl. O jaký odpad se jedná? Stoly, koberce, skříně apod. jsou objemný odpad, který se odkládá zpravidla na sběrné dvory. Co je velkoobjemový odpad? Mohly by to být chatky, auta a dál mě nic jiného nenapadá, třeba nám to ČTK osvětlí.

