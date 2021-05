Opatovický kanál překlene kamenný most podle návrhu Leonarda da Vinciho

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons Opatovický kanál existuje pět století, dokončen byl v roce 1521, dnes je technickou památkou. Stezka připomene starou lokalitu u Zabránských rybníků.

Přes Opatovický kanál u Lázní Bohdaneč povede most, do července vznikne dřevěný, později je v plánu kamenná stavba. Bude podle návrhu renesančního malíře a vynálezce Leonarda da Vinciho. Přírodně a historicky zajímavou lokalitu také propojí naučná stezka. ČTK to řekl podnikatel Radek Machala z Golf clubu Pardubice, který provozuje u lázeňského města golfové středisko.

"Opatovickému kanálu by se měla věnovat větší pozornost, je nejstarší technickou památkou ve východních Čechách. Naučná stezka bude přes da Vinciho most, lidé dojdou k ptačí rezervaci. Udělají si procházkový okruh. Bude tam sezení z přírodních materiálů, dubové klády, menší gabionové zídky," řekla Machala.

Stezka by na jedné straně byla napojená na stávající naučnou trasu ptačí oblasti Bohdanečského rybníku a na druhé straně na cyklostezku, kterou chce stavět město Lázně Bohdaneč. K tomu je potřeba postavit most přes Opatovický kanál.

V místě mostu bude nejdřív provizorní dřevěná lávka. Hotová bude do července. Podnikatele předloni zaujala prezentace vědců z Cambridge ve Spojených státech, kteří postavili a otestovali model podle návrhu Leonarda da Vinciho. Kamenný most je bez spojovacích prvků, dodal Machala.

"Jestli to půjde, jak předpokládáme, skládat se bude jako lego. Nařežou se kamenické tvary a ty se na bednění vyskládají, vrcholový vazák se zaklesne. Podle nových předpisů bude mít most zábradlí. Přes značné obtíže se nám podařilo vedení amerického institutu kontaktovat a přislíbilo nám pomoc. Naším cílem je postavit repliku mostu s pomocí středověkých kamenických postupů a technologií tak, jak to Leonardo da Vinci okolo roku 1502 zamýšlel," řekl Machala.

Engineers put Leonardo da Vinci’s bridge design to the test: Proposed bridge would have been the world’s longest at the time; new analysis shows it would have worked. https://t.co/byqmHjemRW pic.twitter.com/p44zjMzZfS — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 10, 2019

Opatovický kanál existuje pět století, dokončen byl v roce 1521, dnes je technickou památkou. Stezka připomene starou lokalitu u Zabránských rybníků. Má zviditelnit region, který je podle Machaly přehlížený.

V místě naučné stazky se nacházela chata plukovníka Karla Tillera. V Bohdanči měla rodina vilu, dnes je tam penzion. Chatu Tiller využíval k odbojové činnosti za druhé světové války.

"Nás napadlo, že by bylo dobré připomenout činy odbojářů. Chata zanikla v 50. letech, zůstala z ní jen malá kamenná skruž. My jsme jako firma majiteli pozemků, umožníme lidem přístup přes pozemky," řekl majitel společnosti Rybniční hospodářství Adolf Vondrka.

Tiller za války v chatě chvíli přechovával zbraně a výbušniny, které měly poškodit firmu Explosia. Němci ji využívali pro válečnou výrobu. A v chatě také Tiller nějakou dobu schovával československé parašutisty z výsadku Silver A.

