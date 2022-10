Organizace žádají vládu, aby podpořila účast veřejnosti v povolování staveb

Michal Ukropec 27.10.2022 13:34

Ani jako dlouholetý autorizovaný stavitel si nedovolím kecat do stavebního zákona. Nechávám to na odbornících z komory. Na druhou stranu ekologisti neznají nic, a krafou do všeho. Tak proč ne i do stavebního zákona. Škoda že tam je i Brontosaurus. Za totáče v Brně když vznikal, jsem s ním rád spolupracioval. Inu časy se mění. Opět dochází na slova profesora Hromase.

Odpovědět