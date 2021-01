Orlice se u Týniště po 30 letech vrátila do původního koryta

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Povodí Labe, s.p. Revitalizace ramene Jordán u Týniště nad Orlicí - situaci území.

Řeka Orlice se u Týniště nad Orlicí na Rychnovsku po více než 30 letech vrátila do původního koryta a její tok se prodloužil o 400 metrů. Práce na převedení řeky do odstaveného meandru zvaného Jordán zahájil státní podnik Povodí Labe v říjnu 2019. Umělé koryto zkrácení řeky, které vzniklo na konci 80. let minulého století, stavbaři zasypali. Nyní dílo dokončují, těžká technika lokalitu opustí do konce února. ČTK to řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Obnova ramene Jordán bude mít podle Povodí Labe pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území a vodní režim krajiny. "Obnovený meandr by měl pomoci zvýšit hladinu podzemních vod a pomoci zadržet vodu v krajině," řekla Bendová. Stavba přijde na 17,8 milionu korun a byla rozdělena na dvě stavební sezony. Podle podmínek ochránců přírody se mohlo pracovat jen od září do konce února. Celá lokalita je součástí Přírodního parku Orlice.

Odstavené rameno bylo v minulosti ve spodní výtokové části volně napojené na koryto Orlice. V horní vtokové části do něj voda nedostatečně tekla pouze potrubím, což způsobilo postupné zarůstání koryta a zhoršenou kvalitu vody v rameni.

Meandr Jordán dělníci vyčistili od nánosů a přímé koryto zaslepili a z větší části zasypali. Okolí také bude osázeno stromy. Koryto řeky bude mít balvanitý skluz s tůní uprostřed a břehy budou na několika místech zpevněné kameny.

Povodí Labe do budoucna chystá obnovu a oživení dalších slepých a mrtvých ramen Labe a Orlice v Hradci Králové. Cílem je zadržení vody v krajině a obnova cenných vodních a mokřadních biotopů. Obnovou by měla projít tři říční ramena na Labi a pět na Orlici. Většinou půjde o jejich odbahnění a vyčištění, protože není vždy reálné a žádoucí propojení mrtvých koryt s řekou.

Postupně by se vyčištění a oživení měla dočkat labská slepá ramena Třebešská Labice, Jesýpek a Machkova Labice. Na Orlici se počítá s říčními rameny Bejkovna, Holštejn, Jezuitská jezera, Stará Orlice a Sýkorky. Administrativní a projektová příprava projektů by mohla trvat asi tři roky.

