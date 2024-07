Orlosupí samice z Liberce vyvedla v parku ve Španělsku první mláďata po 50 letech

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Richard Bartz / Wikimedia Commons Orlosup je jeden z největších dravců, v rozpětí křídel měří 2,8 metru. Žije v horách a jako potrava mu slouží mršiny zvířat, hlavně kosti, i proto se mu přezdívá "čistič alpských lučin".

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Samice ohroženého orlosupa bradatého, která se před sedmi lety vylíhla v liberecké zoo, letos úspěšně zahnízdila v přírodním parku Sierra de Castril ve Španělsku. Jde o první mláďata orlosupa bradatého po dlouhých 50 letech, která v této v oblasti přišla na svět, sdělila ČTK mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová."Máme obrovskou radost, že se nám daří naplňovat poslání zoo a pomáhat navracet zvířata do přírody tam, kde již byla v minulosti vyhubena," uvedla mluvčí.

Liberecká zoo je do záchranného programu na návrat orlosupů bradatých do evropské přírody zapojená od roku 2002. Pro vypuštění do volné přírody poskytla dosud 13 orlosupů.

"Nemáme informace o všech, ale víme, že pravidelně hnízdí jedinci vypuštění v roce 2003 ve Švýcarsku a ve Francii. A předpokládáme, že hnízdí i orlosupi vypuštění v roce 2005 ve Francii a v roce 2010 v Itálii," řekla Tesařová.

Mezi největší hrozby ve volné přírodě patří požití otrávených návnad určených pro šelmy, úbytek přirozeného prostředí i potravy, častý výskyt rušivých podnětů při hnízdění, ale také kolize s rameny větrných elektráren.

Do záchranného programu jeho návratu do přírody je zapojeno přes 35 evropských zoo a od roku 1978 bylo díky nim vypuštěno po Evropě více než 300 mláďat.

"Ačkoliv byli orlosupi bradatí na začátku 20. století v jižní Evropě a Alpách vyhubeni, díky společnému úsilí všech institucí i jednotlivců se jejich populace podařilo obnovit a nyní se v Evropě již i úspěšně sami rozmnožují," dodala Tesařová.

Orlosup je jeden z největších dravců, v rozpětí křídel měří 2,8 metru.

Žije v horách a jako potrava mu slouží mršiny zvířat, hlavně kosti, i proto se mu přezdívá "čistič alpských lučin".

reklama

Ve volné přírodě obývá výšky až 4000 metrů a hnízda staví na skalnatých útesech či v hlubokých roklích.