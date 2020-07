Ornitologové na Písecku zahájili 44. ročník kroužkování ptáků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Reed Warbler / Flickr.com Acrocephalus je latinský název pro rod rákosníků, jenž má v této lokalitě nejčetnější zastoupení. Na obrázku rákosník obecný

Desítky druhů ptáků mohou lidé vidět při akci Acrocephalus u Ražci na Písecku. Poblíž rybníku Řežabinec tam začal 44. ročník kroužkování ptáků. Acrocephalus je latinský název pro rod rákosníků, jenž má v této lokalitě nejčetnější zastoupení. ČTK to řekl ornitolog Jiří Šebestian.

Podle něj má akce význam z několika ohledů. "Z vědeckého hlediska například sledujeme změny u ptáků. Zjednodušeně řečeno středověký člověk měřil v průměru 150 až 160 centimetrů a v současnosti lidé měří 180 centimetrů. Stejně tak se v průběhu doby mění i podoba ptáků, mají například jiné ocasy nebo křídla," uvedl.

Dodal, že další rozměr akce je edukační. Akce Acrocephalus trvá 10 dní a za její histoiii ji absolvovala řada dětí, z nichž se následně stali ornitologové nebo přírodovědci. "Ale i těm ostatním pomáhala vybudovat vztah k přírodě," řekl Šebestian.

Akce Acrocephalus začala před více než čtyřmi desítkami let na řadě míst Evropy. Postupně se jejich počet snižoval a kontinuálně bez přestávky tradice pokračuje jen v Ražicích. "Na některých místech to úplně zaniklo, jinde to na čas přerušili a pak se k tomu vrátili," řekl.

Veřejnost může kroužkování ptáků sledovat ode dneška každý den od 06:00. Ornitologové poukazují na to, že největší šance k sledování ptáků je právě v ranních hodinách. "Na tu šestou hodinu nám v historii přišlo vždy jen pár lidí. Ale i pozdější čas je dobrá doba na to, aby veřejnost viděla zajímavé druhy," řekl Šebestian. Dodal, že loni za 10 dní dorazilo na akci 1200 lidí.

Od roku 1977, kdy se Acrocephalus koná v národní přírodní rezervaci Řežabinec, ornitologové okroužkovali 38.076 ptáků.

