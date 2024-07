Ovocnáři: Kompenzace od EU na mrazy nám umožní přežít a založit novou úrodu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ovocnářská unie ČR uvítala přidělení peněz z rezerv Evropské komise (EK) na kompenzace škod z jarních z mrazů. "Umožní to českým ovocnářům přežít a v roce 2025 založit na novou úrodu. Podpora umožní zachovat rozsah ovocnářského sektoru v ČR," řekl ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Česká republika by měla od EK získat 15 milionů eur, tedy zhruba 378 milionů korun. Z národních zdrojů by k nim mohlo podle ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) přibýt dalších přibližně 100 milionů korun.Důležité podle Ludvíka bude to, že ovocnáři dostanou kompenzace vyplacené do začátku příštího roku. Nejkritičtější období totiž pro ovocnáře nastane od ledna, kdy jim budou chybět tržby za jablka. Jsou hlavním ovocným druhem a výpadek tržeb se u nich předpokládá na úrovni jedné miliardy korun. Celkové ztráty ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy budou podle odhadu ovocnářů přes 1,3 miliardy korun.

"Pomohlo by ještě, kdyby se částku z Bruselu podařilo kofinancovat z domácích zdrojů, což podmínky evropské kompenzace umožňují," uvedl Ludvík. Dosud ovocnáři odhadovali, že až existenčně by mohlo být ohroženo kolem 500 z 800 pěstitelských podniků.

Za zásadní pro postavení českých ovocnářů na společném evropském trhu Ludvík označil to, že kompenzace dostanou za stejných podmínek jako ovocnáři například v Polsku. "Obchodní řetězce se totiž při nákupu ovoce neptají, za jakých podmínek ovocnáři ovoce vyrobili, ale zajímá je cena," řekl Ludvík. Polští ovocnáři, především pěstitelé jablek, jsou pro české ovocnáře hlavní konkurencí.

Ovocnáři se podle Ludvíka kvůli počasí dostali do bezprecedentní situace, kdy jim zmrzla většina úrody. Šlo o jedno z největších poškození tuzemské úrody za posledních sto let.

Podle odhadu sklizně k 15. červnu úroda ovoce kvůli silným jarním mrazům klesne v porovnání s pětiletým průměrem o 77 procent na 31.430 tun ze 138.963 tun. U jablek se čeká sklizeň pouhých 23 437 tun, což je v porovnání s pětiletým průměrem pokles 79 procent. Ovocnáři nevylučují, že propad úrody bude ještě vyšší, protože stále propadávají plody poškozené mrazy.

Evropská komise navrhla uvolnit z rezerv 77 milionů eur (přes 1,9 miliardy Kč) na podporu zemědělců pěstujících ovoce, zeleninu a víno v Česku, v Rakousku a v Polsku, kteří byli nedávno postiženi nepříznivým počasím nebývalého rozsahu. Zároveň chce Komise podpořit také portugalské producenty vína.

Česko by mělo dostat pomoc ve výši 15 milionů eur. Pro Rakousko vyčlenila EK deset milionů eur, dalších 37 milionů dostanou polští zemědělci a 15 milionů připadne Portugalsku. Všechny země mohou tuto unijní podporu doplnit až o 200 procent z vnitrostátních prostředků.

