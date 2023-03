Ovocnáři z Moravy předpokládají, že škody na ovoci budou po mrazu významné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ovocnářská unie Moravy a Slezska se domnívá, že škody po mrazech, které přišly v noci z úterý na středu, budou významné a zásadně sníží sklizeň teplomilného ovoce. Jde o meruňky, broskve, třešně a také jahody. Ostatní ovoce vzhledem k pozdějšímu kvetení poškozené nebylo. Jelikož se však minimálně v příštím týdnu opět očekávají noční mrazy, budou pěstitelé schopni přesně zhodnotit škody až po 15. květnu, uvedl ve zprávě pro média předseda Ovocnářské unie Ivo Pokorný. Teprve polovina května je datem, od kdy už je riziko nočních mrazů prakticky nulové.

Mnohé moravské oblasti jsou typické pro pěstování teplomilného ovoce, to je však stále komplikovanější a rizikovější. Letos se sešly kritické faktory dohromady. Silně teplotně nadprůměrná zima, která způsobila extrémně brzké vykvetení, a vpád studeného vzduchu, kvůli němuž teplota na mnoha místech na Moravě, kde se nacházejí sady, klesla k minus pěti či minus šesti, lokálně i k minus sedmi stupňům. "Ve fázi kvetení a po odkvětu postačuje k poškození úrody již jakákoliv teplota pod nulou. Záleží na délce mrazu, vlhkosti vzduchu v době mrazu a rychlosti větru při mrazu. V uvedené době byly všechny tyto hodnoty proti nám," uvedl Pokorný.

Bioklimatolog Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR-Czechglobe pro ČTK uvedl, že květy nejprve zešednou, protože se poškodí pletivo, a pak do tří až čtyř dnů zčernají. Jelikož byl však mráz silný, někteří sadaři už ve středu viděli, jak květy zešedly. "Upozorňujeme však současně na to, že se situace může značně lišit v jednotlivých pěstitelských lokalitách," uvedl Pokorný. Ti pěstitelé, jimž mrazy zatím zásadní škodu nezpůsobily, však s obavou vyhlížejí další dny. Příští týden totiž do Česka opět vpadne podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu studený vzduch od severu až severovýchodu. Aktuálně se očekávají noční teploty mezi nulou a minus čtyřmi, ojediněle i nižší.

Pěstitelé ovoce se potýkají i s dalšími problémy. Největším je patrně konkurence velmi levného dovozu jablek z Polska, které není od loňska možné uplatnit na ruském trhu. Nejvíce tak trpí ti, kteří jsou závislí na smlouvách s obchodními řetězci. Někteří sadaři proto před letošní sezonou část sadů vyklučili, aby na pozemcích mohli pěstovat plodiny, které jsou ekonomicky výhodnější. Současné poškození budoucí úrody tak zřejmě podle Pokorného ještě zhorší ekonomickou situaci, která je v oboru již několik let problematická.

