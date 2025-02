Pálit listí a trávy na zahradách v Brně už nelze, táboráky však povolené zůstávají

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pálit listí, trávu a další rostlinný odpad už v brněnských zahrádkách není možné. Zastupitelé města zrušili vyhlášku , která dny, kdy ho lidé pálit mohli, stanovovala. Vyhláška vycházela ze zákona o ochraně ovzduší, byla ale v rozporu se zákonem o odpadech. V souvislosti se změnou magistrát rozšíří možnosti nakládání s bioodpadem, řekl novinářům náměstek Filip Chvátal (KDU-ČSL). Zatímco suché rostlinné materiály pálením nelze likvidovat, k rekreačním účelům stále poslouží. Táboráky a opékání párků či jiných potravin zakázané není.Bioodpad lze v Brně vozit do sběrných středisek, kde je velkoobjemový kontejner. Některé městské části jej také nechávají svážet pomocí velkokapacitních kontejnerů. Pro odpad rostlinného původu z kuchyní slouží nádoby umístěné v ulicích. Město se také snaží předcházet vzniku bioodpadu tím, že od roku 2010 rozdělilo občanům buď zdarma nebo za zvýhodněnou cenu skoro 7000 kompostérů. V reakci na nutnost zrušení vyhlášky poté, co se daly zákony do souladu, připravuje město rozšíření systému sběru bioodpadu.

V plánu je prodloužení víkendové provozní doby vybraných sběrných středisek, zapojení dalších městských částí do mobilního svozu nebo výměna nádob v ulicích za větší, aby tam bylo možné odkládat i drobné větve či listí. "Dále připravujeme ve spolupráci se společností Sako Brno pořízení mobilního štěpkovače," uvedl Chvátal. Snahou města je získat dotaci na nákup dalších kompostérů a jejich distribuci do domácností.

reklama