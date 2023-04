Panama musela kvůli suchu přistoupit k přísnější regulaci provozu v kanálu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Provozovatel Panamského průplavu, který spojuje Atlantský a Tichý oceán, musel kvůli nedostatku vody přistoupit k omezení námořního provozu. Informovala o tom ve středu agentura Reuters. Důvodem je sucho. Situace ale zatím není tak vážná jako v roce 2019, kdy kanál zaznamenal výrazný propad příjmů. Není jasné, dokdy bude nynější omezení trvat.

K provozu plavební infrastruktury slouží přehrady a umělá jezera, která poskytují vodu také hlavnímu městu a jeho okolí. V oblasti bydlí zhruba polovina obyvatel Panamy, kde žije na 4,3 milionu lidí. Hladina umělého jezera Alhajuela podle úřadů klesla k hodnotám, které by znemožnily provoz kanálu, a proto bylo nutné zavést restrikce.

Provozovatel oznámil, že maximální povolený ponor se snižuje na 47,5 stopy, což je zhruba 14,5 metru. To znamená, že provozovatelé lodí musí snížit váhu přepravovaného nákladu. Úřady uvedly, že opatření je dočasné a bude odvoláno, co nejdříve to bude možné. Podle provozovatele je důvodem opatření nedostatek srážek.

Situace však není zatím tak špatná jako v roce 2019, kdy kanál omezil ponor na 44 stop a zaznamenal výrazný propad příjmů z mýtného.

V květnu začíná v oblasti sezona dešťů, která trvá do listopadu a mohla by přinést zlepšení podmínek pro dopravu v kanálu, dodává agentura EFE.

