Pandemie v USA pozastavila boj proti jednorázovým plastům

Ještě před několika týdny zakazovala některá americká města či dokonce celé státy používání plastových brček či igelitových pytlíků a omezovaly počty obalů na jídla s sebou. Dnes kvůli pandemii způsobené kronavirem a zvýšeným hygienickým nárokům na mnoha místech tato omezení ruší v obavách, že opakované používání obalů a brček může přispívat k šíření nákazy, napsala agentura AP.

Guvernéři státu Massachusetts a Illinois zakázali používání látkových a síťovaných pytlíků na ovoce a zeleninu v supermarketech a občany od jejich používání hlasitě odrazují. Stát Oregon a více než půlmilionové město Albuquerque pozastavily dosavadní zákaz plastových pytlíků. Kvůli zákazu vycházení platném na mnoha místech USA přitom také roste počet jídel, která si lidé objednávají z restaurací domů. Kavárny, které mají ještě otevřeno, nepovolují jiné než jednorázové kelímky a brčka.

Ochránci přírody se proto obávají, že pandemie jen za několik týdnů zvrátí úsilí, kterému se věnovali roky. "Lidé se bojí o své životy, o živobytí, ekonomiku, o to, zda budou mít jejích blízcí co jíst. Životní prostředí tak jde na vedlejší kolej," řekl Glen Quadros, majitel restaurace v Seattlu.

Sám stále používá obaly na jídlo z kompostovatelného materiálu, které jsou třikrát dražší než jejich plastová obdoba, ačkoliv kvůli pandemii musel propustit 15 zaměstnanců a přišel o 60 procent tržeb. Netuší ale, jak dlouho bude moci takto pokračovat.

Výrobci plastů současné situace využívají a usilovně pracují na tom, aby pozastavení zákazů plastů zůstalo platné už natrvalo. Argumentují přitom tím, že jednorázové plastové nádoby a sáčky jsou nyní jedinou bezpečnou alternativou. Ozývají se také odborové organizace zastupující zaměstnance supermarketů. Kritici totiž tvrdí, že látkové a síťované pytlíky jejich uživatelé dostatečně často neperou a vystavují tak právě tyto pracovníky v obchodech zvýšenému nebezpečí nákazy.

Organizace za ochranu životního prostředí nejdříve s ohledem na momentální priority pozastavení zákazů jednorázových plastů nekomentovaly. Silně se však ozvaly poté, co výrobci plastů začali naznačovat, že obaly na více použití zhoršují průběh pandemie. "Zisky, jichž tento měsíc dosáhl (plastový) průmysl díky strachu, budou mít zřejmě jen krátké trvání," řekl John Hocevar ze společnosti Greenpeace. "Hnutí směrem pryč od jednorázových plastů je (společenským) probuzením, které výrobci plastů jen tak jednoduše nezastaví," dodal.

Americký Národní ústav zdraví (NIH) ve své studii uvedl, že koronavirus dokáže přežít na plastovém či kovovém povrchu až tři dny a na kartonu až den. Nakazit se člověk může tím, že se dotkne povrchu s virem a následně si sáhne do pusy, nosu či očí. Experti se však nedomnívají, že by to byl hlavní způsob, jímž se virus šíří.

