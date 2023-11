Papež František pojede na letošní klimatickou konferenci OSN v Dubaji

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos rantišek často vyzývá k větší ochraně životního prostředí ve svých projevech i písemných dokumentech. Učinil tak například v encyklice, což je jeden z nejvýznamnějších papežských dokumentů, kterou s označením Laudate si vydal v roce 2015.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Papež František poletí na letošní klimatickou konferenci OSN, která se uskuteční od 30. listopadu do 12. prosince ve Spojených arabských emirátech. Papež to řekl v rozhovoru, který odvysílala italská stanice Rai 1. Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve zúčastní klimatické konference COP (Conference of the Parties). Podle papeže cílem letošní konference COP 28 má být přijetí povinných závazků týkajících se omezení používání fosilních paliv a rozvoje obnovitelných zdrojů.

"Ano, pojedu do Dubaje. Myslím, že odjedu 1. prosince a budu tam do 3. prosince. Zůstanu tam tři dny," uvedl papež v odpovědi na otázku, zda se chystá zúčastnit letošní klimatické konference.

František často vyzývá k větší ochraně životního prostředí ve svých projevech i písemných dokumentech. Učinil tak například v encyklice, což je jeden z nejvýznamnějších papežských dokumentů, kterou s označením Laudate si vydal v roce 2015.

K tématu se papež vrátil v říjnovém dokumentu Laudate Deum. V části pojmenované "Co očekávat od COP 28 v Dubaji?" uvedl, že přechod na obnovitelné zdroje energie a omezování fosilních paliv je stále příliš pomalý. Politiky vyzval, aby přijali závazky v energetické oblasti, které poslouží k omezení růstu průměrné teploty ve srovnání s předprůmyslovou érou do 1,5 stupně. Takové závazky podle hlavy katolické církve musí být efektivní a snadno sledovatelné. Cílem je odstartovat proces, který má být "drastický, intenzivní a počítající s podporou všech".

Podle papeže je odstartování takového procesu jediným způsobem, jak vrátit mezinárodní politice věrohodnost. Považuje to také za konkrétní způsob, "jak výrazně snížit oxid uhličitý a včas se vyhnout horšímu zlu".

Budoucnost fosilních zdrojů bude zřejmě jeden z hlavních bodů konference, která se uskuteční ve státě, pro který prodej ropy a plynu představuje jeden z hlavních příjmů. Další bodem diskuze bude patrně financování a používání kompenzačních mechanismů pro chudší země.

reklama