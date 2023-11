Papež na žádost lékařů zrušil cestu na klimatický summit do Dubaje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Papež František dnes na doporučení lékařů zrušil cestu na klimatický summit do Dubaje, oznámil Vatikán. Šestaosmdesátiletého papeže už několik dnů trápí respirační onemocnění s příznaky chřipky. František měl do Dubaje na třídenní návštěvu odletět v pátek a stát se tak první hlavou katolické církve, která by na klimatickou konferenci COP zavítala.

Mluvčí Vatikánu Matteo Bruni řekl, že František se uzdravuje z chřipky a zánětu dýchacích cest, ale že ho "lékaři požádali, aby se nevydával na plánovanou cestu do Dubaje". Papež podle něho "žádost lékařů s velkou lítostí přijal a cestu zrušil". Nicméně debat na summitu se chce účastnit a Vatikán co nejrychleji vymyslí způsob, jak to udělat, dodal Bruni.

František často vyzývá k větší ochraně životního prostředí ve svých projevech i písemných dokumentech. Učinil tak například v encyklice, což je jeden z nejvýznamnějších papežských dokumentů, kterou s označením Laudato si´ vydal v roce 2015.

Když bylo papežovi 21 let, prodělal zánět pohrudnice a přišel o část plic.

reklama