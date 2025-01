Průměrná roční teplota České republiky překonala v roce 2024 poprvé 10 °C

Honza Honza 7.1.2025 12:13

Správný je předposlední odstavec: pomoci přírodě adaptovat se na změnu (nikoli zafixovávat nevhodný stav). Je to norm. vývoj přírody po tisíciletí.



Kontroverzní je snižování CO2. Aby mělo smysl, muselo by být globální, nesmělo by přinášet více ekolog škod než přínosů (z odpadů, plastů, surovin) a nesmělo by být ekonomicky zničující (bez peněz nejde nic).

I při uhlíkové neutralitě se planeta bude oteplovat dál, jenom výrazně pomaleji.

