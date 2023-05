Pár supů bělohlavých odchovává v ostravské zoo své první mládě

Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava

Sup bělohlavý je nejpočetnější evropský sup. Na řadě míst byl ale v minulosti vyhuben. Díky odchovu v lidské péči však mohl být znovu navrácen do přírody. Kromě jižní Evropy se tento mrchožrout vyskytuje v subtropickém pásmu Asie a Afriky.