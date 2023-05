Pardubice distribuují podpisové archy proti spalovně nebezpečných odpadů

Jiří Klicpera 30.5.2023 13:35

Petici by měli podepisovat ti, co tomu aspoň trochu rozumí, ne kdekdo, komu strčí papír pod ruku. To za prvé. Za druhé: Co se bude dělat s příslušnými odpady, když nebude možné je kontrolovaně a pod technologickým dozorem odborníků řádně energeticky využívat? Nechají si dotyční místo spalovny postavit na kraji města skládku nebezpečných odpadů, jaká tam už byla u Rosic (STOH I-V), než se v té spalovně z velké části spálila? Zdaleka ne všechno lze recyklovat, navíc recyklované hmoty nemají obvykle vlastnosti původních. Začarovaný kruh, což? Ta původní spalovna fungovala 10 let a nikomu v Pardubicích nevadila. Když se v ní přestal spalovat přebytečný biologický kal z ČOV, nastal problém kam s ním, a muselo se do toho vrazit asi 300 milionů hned zkraje. Pocítili to občané na výši stočného. Kdyby se do spalovny dával potřebný objem do údržby, žádný problém by tu nebyl. Ale tehdejší vedení chemičky bylo jiného názoru a ještě dnes bych ho hnal k veřejné odpovědnosti. A také úřad, který dovolil (resp. nic nekonal) rozdělení technologie BČOV na čistírnu a spalovnu, v rozporu se zákonem 100/2001 Sb. Spalovny byla totiž původně určená především ke spalování přebytečných kalů z čistírny, pro které nemohlo být v důsledku kontaminace chemií jiné využití. Dnes se ty kaly ukládají na skládku ve Zdechovicích - to je ekologické řešení? Přemýšlet, přátelé!!!

