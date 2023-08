Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pardubice pokračují v přípravách výstavby Centra pro komplexní využití odpadu (CEKVO), které by zajistilo co nejefektivnější využití veškerého tříděného odpadu ve městě. Původně město počítalo s tím, že vznikne v průmyslové zóně v Semtíně, nyní je plánuje umístit k areálu městské kompostárny v Dražkovicích. Podílet by se na něm měli i soukromí investoři, uvažovaný společný podnik ale zřejmě nevznikne, řekla ČTK náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

"Pravděpodobně budou stavět třídící linku Služby města Pardubic. Na ni by měla navazovat koncovka, kde by soukromá společnost vytříděný odpad zpracovala. Do své části projektu by investovala sama," uvedla Klčová. Město chce na projekt získat dotaci z programu integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Centrum by mělo zpracovávat plasty, papír a sklo na využitelné suroviny, které by putovaly k výrobcům. "Určitě budeme řešit ještě dřevo, třeba z nábytku, které se dá dál využívat, a kovy," řekla Klčová.

K projektu by se mohla připojit také nedaleká Chrudim, která připravuje separační dvůr. Do Dražkovic by mohla vozit některé druhy odpadu na dotřídění a finální zpracování, v Chrudimi by naopak mohla vzniknout například linka na zpracování dřeva. Spojení měst by přineslo lepší využití kapacit a větší šanci na dotaci.

Z průzkumu trhu a analýzy, kterou si nechaly Služby města Pardubic zpracovat, vyšla jako nejvýhodnější kombinovaná varianta ručního a strojového třídění, která zajistí vyšší stupeň využití materiálu a má dobrou ekonomickou návratnost. Může také reagovat na změny na trhu, neboť díky optické separaci je možné nastavit různé tříděné polymery.

Podmínkou vzniku CEKVO bude financování z více zdrojů. Pardubice již získaly příslib dotace od ministerstva životního prostředí, část peněz by pocházela z rozpočtu města. Náklady se zatím odhadují na 120 milionů korun.

