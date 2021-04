Park ve Varnsdorfu by měl po obnově představovat mapu Šluknovského výběžku

Foto | Eric X / Eric X / Unsplash Ilustrační obrázek

Park v ulici Boženy Němcové ve Varnsdorfu na Děčínsku nejspíš prodělá rozsáhlou obnovu. Měl by představovat mapu Šluknovského výběžku. Projektová dokumentace počítá s novými cestami, veřejným osvětlením, vodními prvky i úpravou zeleně. S uskutečněním záměru by se mohlo začít příští rok, uvedl mluvčí města Tomáš Secký.

Odpočinkové místo navazuje na okolní areály škol, v blízkosti jsou i obytné domy. I proto se počítá s edukativním využitím parku, protože bude pojat jako mapa Šluknovska.

"Centrální prostranství parku budou tvořit velkoformátové betonové dlaždice poskládané do tvaru Šluknovského výběžku. Horní část ohraničená keři bude značit státní hranici, rozvolněná dlažba při spodním okraji naznačuje návaznost na další území České republiky," řekl Secký. Lidé se projdou i přes 18 měst a obcí Šluknovska. Nynější přístupové cesty budou zachovány, čeká je ovšem rekonstrukce. Měly by mít mlatový povrch.

V projektu se také počítá s vodními prvky v podobě vodních trysek z dlažby, symbolizovat budou rozvodí Labe a Odry. "Bude to něco nového, co ve městě ještě nemáme. Zároveň zpříjemní letní dny nejen dětem, ale i dospělým. Park navíc bude v edukativním duchu. Nebude chybět ani infotabule o Šluknovském výběžku, přilehlé školy tak budou moci park využít k venkovní výuce nebo trávení volného času," doplnil starosta města Roland Solloch (za ANO).

Město počítá také s obnovou zeleně. Zdravé dřeviny budou zachovány, ty dožilé pokáceny a nahrazeny novými. V parku bude nové veřejné osvětlení a mobiliář. "Myslíme na investice do budoucna, proto jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci, aby se realizace projektu mohla zařadit do městského rozpočtu na příští rok. Po jeho schválení by se tak mohlo ihned začít s výběrovým řízením a samotnou realizací parku," dodal Solloch.

