Pelhřimovsko bude za rok třídit odpad už v domácnostech

Obce na Pelhřimovsku připravují od roku 2021 změnu ve třídění a svážení odpadu. Nádoby na tříděný odpad bude mít k dispozici každá z asi 10.000 domácností. Vybavit je nádobami vyjde Dobrovolný svazek obcí Sompo přibližně na 30 milionů korun. Svazek si slibuje snížení objemu komunálního odpadu, jehož ukládání na skládky podraží. Řekl to Jan Brožek, předseda svazku a starosta Černovic na Pelhřimovsku.

Systém podle něho už vyzkoušela města na Zlínsku nebo Hodonínsku. "Nejsme žádní inovátoři, jen doháníme vlak. Na Vysočině ale stejný systém funguje asi jen v Chotěboři," řekl Brožek. Svazek z Operačního programu životní prostředí dostane asi 28 milionů korun, celkové náklady jsou okolo 33 milionů. Většina peněz padne na nákup 30.000 nádob o objemu 240 litrů. Jejich dodavatele určí výběrové řízení. Svazek by je měl mít v létě, kdy je začne bezplatně zapůjčovat lidem. "Pak budeme ladit nové nastavení svozových linek tak, abychom mohli od 1. ledna 2021 začít svážet v novém režimu," řekl Brožek.

Lidem má usnadnit třídění, už nebudou muset ke vzdálenějším kontejnerovým stáním. Kontejnery z ulic obcí ale nezmizí, budou sloužit například rekreantům, kteří na popelnice u domu nárok mít nebudou.

Každý rodinný dům ve více než stovce obcí sdružených ve svazku bude mít k dispozici nádobu na plasty, papír a bioodpad. Směsný odpad se bude vyvážet jednou za 14 dní. "Pokud se systém osvědčí, myslím si, že jsme schopni přejít na ještě nižší frekvenci svozu," řekl Brožek.

Svazek měsíčně vyprodukuje okolo 1000 tun směsného odpadu. Vytříděného papíru, skla a plastu je asi 250 tun. Tuna uložená na skládku stojí 500 korun. Tato cena podle Brožka postupně poroste až k 1800 korunám. Náklady s likvidací odpadu spojené vyčíslil svazek na 685 korun na obyvatele.

Jednotlivé obce ale mají schválenou různou výši, kterou svým občanům účtují. V Horní Cerekvi je to 700 korun na osobu. "My jsme to v Černovicích vyřešili radikálně, cenu jsme zvedli na 800 na občana a osvobodili jsme děti," řekl Brožek.

Hlavní úsporu by podle něho mohl představovat tříděný bioodpad, který je těžký, takže při uložení na skládku drahý. Přitom ho lze snadno kompostovat. Kompostárnu mají některé obce. Svazek jedná i se soukromými zemědělci, kteří by mohli bioodpad likvidovat.

Svoz odpadu zajišťuje akciová společnost Sompo vlastněná obcemi. K dispozici má skládku v Hrádku u Pacova. Akciová společnost neměla nárok na dotace, tak loni založily obce ještě svazek obcí, ten na dotaci dosáhl.

