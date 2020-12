Pěstitel z Kroměřížska znovu dodá na trh tisíce vánočních stromků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jack Amick / Flickr Pěstování stromků podle něj představuje celoroční práci. Je nezbytné je vyvazovat, aby rostly rovně, stromky také pracovníci tvarují a zastřihávají. V srpnu je začnou na základě výšky a kvality označovat barevnými štítky. Ilustrační foto

Podobně jako v předchozích letech, také letos dodá Přemysl Bača ze své plantáže u Chomýže na Kroměřížsku na trh tisíce vánočních stromků. Nabízí především jedle kavkazské a smrky pichlavé, k dostání jsou na deseti prodejních místech na Moravě. Jejich cena se ve srovnání s loňskem změnila jen drobně, řekl Bača.

Stromky, které vyrostly v krajině pod Hostýnem, mohou lidé kromě Chomýže koupit také ve Zlíně, Brně, Přerově, Kroměříži nebo Uherském Hradišti. "Největší nápor zákazníků očekáváme teď od soboty. Nejvíc na odbyt jdou jedle, odhadem až z 95 procent. Máme nařezáno plno smrků pichlavých, minulý rok jsme jich ještě prodali hodně, ale letos je skoro nikdo nechce," uvedl Bača.

Prodej spustil na přelomu listopadu a prosince. Za jedli kavkazskou z Chomýže zákazníci zaplatí především na základě jejího vzrůstu od 280 do 1400 korun, za smrk pichlavý od 370 do 470 korun, smrk ztepilý je přijde na 380 korun a borovice černá na 520 až 670 korun. "Ceny jsou plus minus stejné jako loni, jsou tam minimální změny," řekl pěstitel.

Pěstování stromků podle něj představuje celoroční práci. Je nezbytné je vyvazovat, aby rostly rovně, stromky také pracovníci tvarují a zastřihávají. V srpnu je začnou na základě výšky a kvality označovat barevnými štítky, které rozhodují o ceně stromku. Jejich výřez začal na plantáži v polovině minulého měsíce a postupně pokračuje i nyní, následně se stromky rozvážejí na jednotlivá prodejní místa.

Díky dostatku vláhy letos stromky podle Bači prospívají dobře. "Déšť jim samozřejmě pomohl. Nám to ale způsobilo velké problémy co se týče obdělávání, protože se dva měsíce nedalo do pole vjet. Všechno nám tam zarostlo," uvedl Bača.

U Chomýže hospodaří na necelých 40 hektarech. Na jeden hektar obvykle vysazuje 6000 až 6500 stromků, jejich výtěžnost ale nepřesahuje 70 procent. Problém pro ně představují výkyvy počasí nebo jarní mrazy. Zhruba třetina vypěstovaných stromků se na trh vůbec nedostane. "Ne každý dospěje do fáze, že je prodejný jako vánoční stromek. Jsou tvarově nepoužitelné. Tyhle stromky ostřiháváme na chvojí nebo vyhazujeme," doplnil Bača.

Velkou konkurenci pro tuzemské pěstitele představují stromky dovážené z Polska a Dánska. Devizou stromků z podhůří Hostýnských vrchů je podle Bači ve srovnání s produkcí ze zahraničí jejich čerstvost. Stromky pěstuje od roku 2003, od roku 2006 je jeho podnik členem Sdružení pěstitelů vánočních stromků.

