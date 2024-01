Petici proti spalovně v Rybitví má řešit senátní výbor pro životní prostředí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice Spalovna Rybitví.

Petici proti obnovení provozu spalovny v Rybitví u Pardubic by měl projednat senátní výbor pro životní prostředí. Požádal jej o to senátní petiční výbor, než bude podnikat další kroky, uvedl předseda výboru Jiří Růžička (za TOP 09). Petici zorganizovaly radnice Pardubic a okolních obcí kvůli obavám z toho, že likvidace až 21 000 tun průmyslového odpadu ročně bude mít vliv na zdraví místních.

Pardubický primátor Jan Nadrchal (ANO) senátorům řekl, že spalovna měla původně sloužit pro vnitropodnikové užití místní chemičky a likvidaci odpadů z čistírny odpadních vod. Pro nefunkčnost byla podle primátora odstavena na konci 90. let. Vhodnější by bylo i z hlediska dopravního zatížení vybudovat spalovnu na jiném místě, uvedl Nadrchal. Růžička podotkl, že Pardubicko je hustě osídlená oblast s dopravními problémy. "Osobně si myslím, že takhle by to být nemělo," dodal.

O obnovení provozu spalovny usiluje od roku 2006 firma AVE CZ, která chce její původní kapacitu ztrojnásobit. Loni v květnu získala po původním odmítnutí záměru od ministerstva životního prostředí pro projekt souhlasné stanovisko EIA z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí a může pokračovat v přípravě. Ministerstvo si ale dalo 45 podmínek, které musí investor splnit. Firma potřebuje ještě integrované povolení a stavební povolení, než bude moci začít stavět, čemuž chce pardubická radnice bránit.

Petici předal Nadrchal do Senátu už loni v dubnu s desítkou tisíc podpisů. Senátní petiční výbor ale po kontrole musel zhruba 2700 z nich vyřadit jako neplatných hlavně kvůli chybám v adresách petentů, kteří často uvedli jen město, kde žijí. Radnice se proto ve spolupráci s okolními obcemi rozhodla sehnat nové signatáře a od stávajících doplnit potřebné údaje.

