Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vládní Piráti se ve stranickém hlasování většinově postavili proti česko-polské smlouvě o řešení vlivu těžební činnosti v příhraničním dole Turów. Podle většiny hlasujících byla smlouva, kterou začátkem února podepsal premiér Petr Fiala (ODS) s polským protějškem Mateuszem Morawieckým, projednávána utajeně a tedy v rozporu se základními principy transparentnosti. Výsledky hlasování dnes strana oznámila na. Předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš následně ČTK sdělil, že výsledek hlasování respektuje. Podle něho je hlasování deklaratorní, takže nemá a nemůže mít právní vliv na uzavřenou smlouvu. Také by preferoval otevřenější postup při přijímání smlouvy.

"Česká pirátská strana je proti dohodě o řešení vlivu těžební činnosti v dole Turów uzavřeného premiérem Fialou a premiérem Morawieckim a proti utajenému způsobu projednání popírajícímu základní principy transparence," stojí v usnesení, které pro které hlasovalo 252 z 367 hlasujících. Ukončit projednávání bez přijetí usnesení chtělo 108 Pirátů. Hlasování se uskutečnilo od pátečních 10:00 do pondělních 22:00.

Hlasování vyvolala během únorového celostátního fóra Pirátů část z nich mimo jiné s odkazem na to, že neveřejné projednávání dohody a její až pozdější zveřejnění porušily zásady strany, mezi které patří co největší transparentnost.

Bartoš dnes ČTK napsal, že hlasování je deklaratorní, takže nemá a nemůže mít právní vliv na uzavřenou smlouvu. "Strana vnímá jako problém, že byla dohoda projednána narychlo a uzavřeně. Rozhodnutí členské základny respektuji a rozumím mu. I já jsem říkal, že bychom jako Piráti preferovali otevřenější postup a apeloval alespoň na rychlé zveřejnění smlouvy," uvedl Bartoš.

Transparentnějším postupem a zapojením širší odborné veřejnosti by se podle Bartoše předešlo dohadům či nejasnostem, které nyní panují. "Kvůli uzavřenému režimu nebylo navíc možné detaily dohody šířeji konzultovat s našimi specialisty vyjma Libereckého kraje, ale spoléhat se hlavně na informace od ministerstva životního prostředí a resortních právníků, podle kterých jsme v dobré víře hlasovali," řekl.

Polsko na základě smlouvy poslalo Česku 45 milionů eur (zhruba 1,094 miliardy korun) jako kompenzaci za vliv těžební činnosti. Česko v návaznosti na to stáhlo žalobu u Soudního dvora Evropské unie. Podle Fialy ani ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) by Česko nemělo zaručeno lepší podmínky smlouvy ani v případě, že by soud vyhrálo.

Smlouvu kritizovaly opoziční hnutí ANO a SPD, podle nichž je dohoda pro ČR nevýhodná a vláda ji uzavřela ukvapeně.

Polský důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu, která je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Lidé z příhraničních oblastí v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk a znečištění prachem.

reklama