Pitnou vodu v části Jesenice Bedlno opět zajišťuje cisterna, studně vysychají

Pitnou vodu v částech Jesenice Bedlno a Chotěšov na Rakovnicku zajišťuje letos opět cisterna Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Kapacita studní zde během letních měsíců nestačí, protože vysychají. Oblast Rakovnicka a Žatecka patří v ČR mezi nejsušší. Pokračuje příprava vodovodu, který by místním částem Jesenice vodu zajistil, a také se chystá několik opatření v boji proti suchu, která budou spočívat ve větším zadržování vody v krajině v okolí Rakovnického potoka, řekl ČTK starosta Jesenice Jan Polák (za ODS).

Jesenice provozuje vodovod s užitkovou vodou, chystaný přivaděč, který bude zároveň řešit sekundární zásobování Rakovníka, by měl v příštích letech zajistit pitnou vodu též pro Bedlno a Chotěšov. "Obyvatelé jsou tam odkázáni na vlastní studny," uvedl starosta. Termín zahájení stavby přivaděče ještě není stanovený, Polák jej odhaduje na přibližně pět let, záležet bude i na penězích, hodnota investice bude ve stamilionech korun.

Dokud nebude vodovod hotový, bude místním zřejmě každoročně sloužit cisterna. Letos by měla být k dispozici do listopadu, náklady dosáhnou kolem 40.000 korun. Podle starosty sice bylo letošní jaro srážkově na lokální poměry velice dobré, ale vysoké teploty v květnu a v červnu opět způsobily sucho.

SSHR podle předsedy Pavla Švagra letos zapůjčila zatím cisterny do Jesenice a odpovídala na několik dotazů starostů, kteří nevylučují, že by ji také chtěli oslovit. "Poslední dva roky byly klidnější, celkem jsme autocisterny, kontejnery či elektrocentrály poskytli do pěti obcí s cílem pomoci zajistit zásobování pitnou vodou v souvislosti se suchem," uvedl na dotaz ČTK Švagr.

Obvykle se na SSHR starostové obcí obracejí s žádostí o pomoc. "Po projednání s ministerstvem zemědělství s ním podepíšeme nájemní smlouvu a poté jsme schopni v řádu několika hodin přivézt potřebnou techniku přímo na místo. Některým obcím stačí autocisterna a zavážejí s ní vodojem, takže lidem teče voda doma z kohoutku. V jiných obcích zase upřednostní klasický způsob. Půjčí si cisterny, rozmístí je po vesnici a lidé si k nim chodí načerpat vodu. Pokud není v republice nebo v kraji vyhlášen krizový stav, nemůžeme půjčit techniku bezplatně," doplnil Švagr. Měsíční pronájem cisterny stojí podle velikosti přibližně 3000 až 6000 korun.

