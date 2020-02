Pivovar Kout v insolvenci má zaplatit ČIŽP pokutu za odběr vod

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Yuri Turkov / Shutterstock Pivovar Kout na Šumavě a. s., který je od loňského srpna v insolvenci, dostal od ČIŽP pokutu téměř 230.000 korun za nadlimitní odběr podzemních vod. / Ilustrační foto

Pivovar Kout na Šumavě a. s., který je od loňského srpna v insolvenci, dostal od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutu téměř 230.000 korun za nadlimitní odběr podzemních vod. Firma nevyrábí a je na prodej. Společnost porušila vodní zákon, řekla včera mluvčí inspekce Alžběta Šírková. Kontaktní číslo na pivovar je mimo provoz, insolvenční správce Jakub Backa nebral telefon.

Pivovar podle ČIŽP v roce 2017 odebral přes 3200 metrů krychlových podzemních vod nad povolený limit ze studní v obce. "Pokuta nabyla 25. ledna 2020 právní moci," uvedla mluvčí. Pivovar měl vodoprávním úřadem povoleno odebrat maximálně 670 m3 měsíčně. "Od června do prosince 2017 ale tuto hranici výrazně překročil," řekla ředitelka plzeňské oblasti ČIŽP Petra Horčicová.

Pivovar Kout byl po Prazdroji a Chodovaru třetí největší výrobce piva v Plzeňském kraji. Vyráběl přes 10.000 hektolitrů piva ročně, vyvážel až do 12 zemí a plánoval expanzi na trojnásobek. Jeho pivo se čepovalo po celé ČR. Výrobu v Koutě obnovil v roce 2002 Jan Skala, který v roce 2002 koupil areál v obci. Skala před třemi lety zemřel a firma, kterou převzaly jeho dvě partnerky, se dostala do problémů.

Návrh na insolvenci podala loni v srpnu věřitelka Jana Skalová jako majitelka polovinu nemovitostí pivovaru. Pivovar měl podle ní od roku 2017 výpadky v placení dluhů včetně nájmu a loni přestal nájem hradit úplně. Podle Skalové dlužil desítkám věřitelů 7,6 milionu Kč. Dlužník v září uvedl, že s insolvenční návrh považuje za šikanózní. Soud prohlásil 23. ledna úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil pražskou společnost advokátů Lechovský & Backa, v.o.s. Přezkum pohledávek a schůzi věřitelů nařídil na 19. května u Krajského soudu v Plzni.

Správce Jakub Backa prohlédl 25. ledna firmu, kde zjistil několik set hektolitrů vyrobeného piva s trvanlivostí do 19. března, které by se do květnové schůze zkazilo. Požádal soud, aby mohl pivo co nejrychleji prodat mimo dražbu. Soudkyně Eva Sofia Vodičková to 28. ledna schválila.

První písemné zprávy o koutském pivu pocházejí z roku 1736. Rozkvět pivovar zaznamenal za éry hraběcího rodu Stadionů. Poté několikrát změnil majitele a od roku 1924 do konce II. světové války patřil rodu Schönbornů. Před válkou měl výrobní kapacitu 30.000 hektolitrů.

Starosta Kouta na Šumavě Bohuš Havlovic se k pivovaru odmítl vyjadřovat. Dodal, že mu kvůli němu volá denně spousta lidí. "Je to pro obec citlivá záležitost," uvedl. Jeho místostarosta Tomáš Váchal řekl, že neví, co se v areálu děje.

