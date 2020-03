Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | South China Morning Post / youtube.com Odhozené masky, roušky i použité respirátory se hromadí na plážích i ulicích Hongkongu a představují významnou zátěž pro životní prostředí.

Možná právě teď šijete ochranné roušky, protože momentálně vypadají jako opravdu dost užitečná věc. Za pár měsíců už, doufejme, zapotřebí nebudou. Co s nimi pak bude dál? Možná se stanou další součástí nevyužívaného odpadu, který se někde bez ladu a skladu povaluje. Třeba jako v Hongkongu. Píše o tom Reuters

Odhozené masky, roušky i použité respirátory se hromadí na plážích i ulicích Hongkongu a představují významnou zátěž pro životní prostředí. Jsou splachovány do moře, které znečišťují a ohrožují tím i mořské živočichy. „Prozatím sice nebylo popsáno, že by mohlo dojít k přenosu viru z roušky použité nakaženým člověkem na zvíře, ale to nikoho neospravedlňuje k tomu, aby se jich zbavoval tímto způsobem,“ říká Laurence McCook, předseda Oceans Asia, hongkongské pobočky WWF. V metropolitním regionu se nachází 7,4 milionů obyvatel a jednorázové roušky tu požívají už několik týdnů prakticky všichni. Jde to znát.

Na sto metrech pláže se mu podařilo za 90 minut nasbírat 70 masek a podobný je stav i na neobývaných a izolovaných ostrovech v okolí města. „Nikdo nechce vyrazit na výlet do lesa nebo na pobřeží a nacházet všude poházené roušky a masky. Je to zrovna tak nehygienické jako nebezpečné,“ dodává McCook. „Lidé si myslí, že se chrání a že je třeba ochránit každého. Ale pokud se pak zbavují ochranných pomůcek tímhle způsobem, je to od nich do krajnosti sobecké.“

Masky a respirátory jsou navíc vyráběny z polypropylenu a dalších plastů, které vynikají dlouhou životností a v přírodním prostředí velmi pomalým rozkladem. Jejich úklid a sběr je kvůli potenciálnímu riziku přenosu viru na člověka zatím komplikovanou záležitostí.

Ani s řádně vyhozenými maskami ale nemají v Hongkongu vyhráno. I když jsou ze své podstaty recyklovatelné, kvůli znečištěné lidskými slinami jsou považovány za pro recyklaci nevhodné. Končí proto na skládkách, kde se tento potenciálně medicínský odpad nebezpečně vrší. Hongkong ročně vyprodukuje 6 milionů tun odpadů a recykluje méně než 30 % z něj.

