Plzeňská teplárenská vydá letos minimálně půl miliardy korun za emisní povolenky

Plzeňská teplárenská a.s., největší zdroj tepla na západě Čech, vydá letos minimálně půl miliardy korun za emisní povolenky na vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Loni to bylo 360 milionů korun. Podnik, který majoritně vlastní město a zbylých 35 procent drží skupina EPH, tak razantně snižuje svůj zisk, který by mohl využít na rozvojové projekty nebo na dividendu městu, kterou vyplácí ve stovkách milionů ročně. Ceny povolenek stoupají šíleným tempem, výdaje podniku se zvyšují o stovky milionů ročně, řekl ČTK generální ředitel Václav Pašek.

"Tahle fabrika musí ještě předtím, než začne vydělávat, dát někam půl miliardy korun. Přitom ještě v roce 2012 za povolenky neplatila. Tehdy ale stála povolenka sedm eur a městu jsme vypláceli dividendu 300 milionů korun. Ale teď je povolenka nejdražší v historii a stojí 55 eur," uvedl v květnu předseda představenstva Roman Jurečko. Pokud by podle něj byla třeba deset eur, mohla by firma vyplatit městu například 600 milionů korun a byla by tak o dvě úrovně před ostatními teplárnami v ČR. Všechny teplárny v republice dají do fondu povolenek celkem asi deset miliard korun a stát jim na různých dotacích a podpoře ekologizací vrátí dvě miliardy, řekl.

Plzeňská teplárenská plánuje letos vydat na nákup povolenek podle plánu 500 milionů Kč, ale podle Paška to bude víc, protože plánovala cenu povolenky 30 eur, ale cena výrazně stoupla. Podle Jurečka už od ceny 40 eur za povolenku začíná být pro firmy spalující uhlí kritické, protože ztrácí schopnost vydělávat. "Teplárny, které jedou jen na uhlí, jsou na hraně červených čísel. My máme výhodu v tom, že máme ZEVO (spalovnu komunálního odpadu) a kotel na biomasu," uvedl Pašek. Díky zahájené přestavbě dalšího kotle na spalování dřevní štěpky na zdroji v Doubravce převáží už příští rok ekologická paliva nad uhlím.

Emisní povolenky, jimiž se EU snaží snížit emise skleníkových plynů, podle Paška poškozují Evropu, jejíž továrny tak ztrácí konkurenceschopnost zejména oproti asijským firmám. V každé zemi EU ale záleží na postoji konkrétních vlád a úrovni ekonomik. "Cena povolenky šílené roste, takže řada subjektů nemůže takovou rychlost ekonomicky unést," řekl. Výdaje na povolenky nejvíce poškozují teplárenství "východoevropských" zemí, které mají nejvíce rozvinutou síť centrálního zásobování teplem; v ČR zajišťuje teplo pro 3,5 milionu lidí.

Podnik loni vyplatil dividendu 360 milionů korun, letos to bude 198 milionů. "Jsme jedinou teplárnou v ČR, která dává městu peníze," uvedl Jurečko. Díky nim může podle něj Plzeň posilovat rozpočet, jehož daňové příjmy snižuje koronavirus. "Meziroční pokles dividendy je dán určitě povolenkami, ale také projektem dekarbonizace (odchod firmy od uhlí do roku 2030), kvůli němuž budeme mít velké investice, takže musíme šetřit," řekl Pašek. Úplný přechod od spalování uhlí na plyn bude stát podnik téměř čtyři miliardy korun.

