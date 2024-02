Plzeňské veřejné osvětlení čeká rekonstrukce. Radnice plánuje chytrá a úsporná světla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Plzeňské lampy veřejného osvětlení čeká do tří let kompletní rekonstrukce za stovky milionů korun. Radnice může uspořit po výměně za chytrá a úsporná pouliční světla až 65 procent výdajů. Dosud město ročně vydává na elektřinu a údržbu zhruba 17 000 světelných bodů přes 80 milionů Kč. Moderní světla dále výrazně omezí světelný smog. Město si teď nechává zpracovat analýzu, jak nejvýhodněji tento nákladný projekt financovat. Po diskuzi se zastupiteli to tento týden řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Opozici se projekt líbí, ale chce o něm být průběžně informována, což se podle ní zatím neděje.

Lampy dnes z části udržuje a modernizuje správa veřejného statku a dopravní podnik. "Přišli jsme s naprosto jinou ideou, a to prostřednictvím buď PPP projektu (spolupráce privátního a veřejného sektoru), koncese nebo otevřeného výběrového řízení provést kompletní modernizaci na chytré LED technologie," uvedl primátor. Cílem jsou úspory a omezení světelného smogu. Z ušetřených peněz by město investici splácelo.

"Chceme pracovat s autoritami, například profesory Medřickým a Gašparovským," uvedl primátor. Město už odborníky oslovilo, ekonomický úřad navštívil kvůli projektu centrálu Evropské investiční banky v Bruselu.

"Máme detailní mapu světelných bodů, víme, v jakém stavu jsou sloupy, a víme, že se do toho dá implementovat celá řada různých světelných signalizací a chytrých řešení," uvedl primátor, který má v gesci ekonomiku města. Podle náměstka primátora Aleše Tolara (STAN) je nyní v Plzni podíl úsporných LED světel jen několik procent.

"Podle počtu světelných bodů usuzuji, že je to akce na tři roky. Předpokládám, že se pohybujeme ve stovkách milionů korun," řekl primátor. "Díky" zdražení elektřiny jsou podle Zarzyckého tyto projekty životaschopné a jejich návratnost se výrazně zkrátila.

Na radnici čtvrtý měsíc funguje pracovní skupina, která by měla předložit do srpna vedení města model financování. K tomu pak konzultační firma udělá oponentní posudek. "A v září říjnu bychom s tím chtěli jít do zastupitelstva," uvedl Zarzycký. Byl by rád, kdyby zmizely všechny energeticky náročné lampy a město by dokázalo uspořit 40 až 65 procent elektřiny, tedy desítky milionů korun ročně. Plzeň dále vymění sloupy, které jsou hraně životnosti, a prověří, zda je možné také zajistit v ulicích chytré LED semafory.

"Přál bych si, aby za rok začaly práce," uvedl primátor. První etapy budou podle Tolara směřovat tam, kde by byly největší úspory. Podle primátora se projektem také město zbaví starých lamp s výbojkami, které už se nevyrábějí.

"Byli bychom rádi vtaženi do systému komunikace o změně systému osvětlení, protože nás to téma velmi zajímá. Měli bychom být průběžně informováni tak, abychom si mohli udělat odborný názor," řekl opoziční zastupitel Jiří Lodr (KDU-ČSL). Zastupitel Martin Baxa (ODS) uvedl, že se o tomto záměru opozice dozvěděla z příspěvku radního Daniela Kůse (Piráti) na sociálních sítích, který pod lampou ve městě říká, že se bude měnit osvětlení.

