Noční osvětlení ulic brání hmyzu v okusování listí, zjistila čínská studie

Noční pouliční osvětlení ve městech způsobuje, že jsou listy rostlin tvrdší a pro hmyz prakticky nejedlé, uvedli čínští akademici v nové studii . Zaznamenali, že listí stromů rostoucích ve městě je výrazně méně poškozené kousanci od hmyzu než stejné rostliny na venkově. Vědci se domnívají, že umělé světlo může ovlivňovat přirozený průběh života rostlin, protože prodlužuje světelnou fázi fotosyntézy, cituje deník The Guardian ze studie zveřejněné v odborném časopise Frontiers in Plant Science.Tým vědců se zaměřil na dva druhy stromů, které běžně rostou v ulicích Pekingu - jerlín japonský (Styphnolobium japonicum) a jasan pensylvánský (Fraxinus pennsylvanica). Vzorky k testování odebírali na 30 místech poblíž silnic, které jsou v noci osvětleny. Na každém místě měřili intenzitu osvětlení a poté testovali 5500 listů stromů na odolnost. Zkoumali jejich velikost, odolnost, obsah vody a množství živin a chemických obranných látek.

"Všimli jsme si, že ve srovnání s přírodními ekosystémy listy stromů ve většině městských ekosystémů obecně vykazují jen malé známky poškození hmyzem," uvedl autor studie Šuang Čang z Čínské akademie věd. "U dvou nejběžnějších druhů stromů v Pekingu vedlo umělé osvětlení v noci ke zvýšení odolnosti listů a snížení úrovně herbivorie (okusu) listů."

Rostliny mohou svou energii použít na růst listů do co největších rozměrů nebo naopak na zpevňování listů kvůli lepší odolnosti. Vědci zjistili, že čím více svítilo na rostliny světla, tím byly listy tvrdší a odolnější. V oblastech, které byly v noci osvětleny nejjasněji, byly listy extrémně tvrdé a nevykazovaly žádné známky toho, že by je okusoval hmyz.

Neokousané listy jsou sice možná příjemnější na pohled, ale pro přírodu jsou špatným znamením, upozorňují vědci. Okusování listí je podle Čanga přirozený přírodní proces, který zásadně přispívá k rozmanitosti hmyzu. Když hmyz nebude mít k dispozici dost listí, klesne jeho početnost. V důsledku toho pak začne ubývat i dravého hmyzu, pak hmyzožravých ptáků a tak dále. Úbytek hmyzu je podle Čanga celosvětovým jevem posledních desetiletí, kterému je potřeba věnovat výrazně více pozornosti.

