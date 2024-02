Plzeňský kraj je proti průzkumu možné těžby zlata v Kašperských Horách

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Adam Hauner / Wikimedia Commons Kašperské Hory s dominantou kostela svaté Markéty v pohledu od Liščího vrchu

Zastupitelé Plzeňského kraje se dnes postavili proti průzkumu možné těžby zlata a wolframu v Kašperských Horách na Klatovsku. Ložiska chtějí podle obcí prověřit tři firmy, které požádaly ministerstvo životního prostředí (MŽP) o stanovení průzkumných území. Vedení města Kašperské Hory, jehož zastupitelstvo loni 14. prosince průzkum území odmítlo, požádalo kraj o podporu. Kraj, město, jeho obyvatelé i šumavský národní park jsou zásadně proti průzkumu a těžbě, řekl ČTK na zastupitelstvu kraje jeho člen Pavel Javorský (ANO) z nedaleké Sušice.

Podle něj a starosty Kašperských Hor Jana Voldřicha (Kašperky pro Život) byly na MŽP podány čtyři žádosti o povolení průzkumu a čeká se na jeho verdikt. "Teď probíhají dvě řízení ve věci stanovení průzkumných území. Jedno pro území jižně od města, kde žádají společnosti GEOMIN s.r.o., Západočeská geologická s.r.o. a státní podnik Diamo. Druhé řízení běží pro jednu žádost Západočeské geologické severně od Kašperských Hor, kde je účastníkem i obec Nezdice, která je také jednoznačně proti," řekl zastupitelům Javorský a potvrdil to také starosta města. Do Nezdic zasahuje území Ždánov, kde mají Kašperské Hory prameniště pitné vody.

"Téma možného obnovení průzkumů a těžby zlata momentálně rezonuje Šumavou," řekl Javorský. MŽP vyzvalo koncem loňského roku Kašperské Hory, aby se k možnému průzkumu vyjádřily. "Město Kašperské Hory jako účastník řízení vyjádřilo jasný, jednoznačný a jednohlasný nesouhlas s tímto záměrem. Zcela záporně se k žádostem staví také Správa Národního parku Šumava," uvedl Voldřich. Veškerá území kromě Ždánova leží podle něj v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Zastupitelé města trvají na svém usnesení z 26. února 2015, podle něhož mají činit veškeré kroky proti stanovení průzkumného území pro vyhledávání vyhrazených nerostů, z nichž je možno získávat kovy, jako je zlato, wolfram a další, a také proti jejich těžbě.

"Plán těžebních společností byl probírán na schůzce se starosty Šumavy. Plzeňský kraj jim nabídl veškerou součinnost při zpracovávání námitek ke stanovisku ministerstva životního prostředí," řekl náměstek hejtmana a poslanec Josef Bernard (STAN). Dnes slíbil, že o tom bude jednat také s ministrem životního prostředí. "Ale teď je nejdůležitější vypracovat skutečně robustní stanoviska těch jednotlivých obcí, protože teď je na tahu obec versus ministerstvo životního prostředí," řekl dnes zastupitelům. Dodal, že kraj se dlouhodobě staví proti průzkumu i těžbě a navazuje na předchozí usnesení vedení kraje a zastupitelstev, která vždy s těmito záměry nesouhlasila.

Území v okolí Kašperských Hor a Nezdic je poddolované už od středověku. Průzkumné práce tam v letech 1982 až 1992 prováděla Geoindustria a od 1994 do 1996 TVX Bohemia důlní, za níž stáli kanadští těžaři. Později o průzkum usilovaly české firmy Potamon GTS a.s. a Gabreta Gold s.r.o., tehdejší starostka Kašperských Hor Bohuslava Bernardová ČTK v roce 2014 řekla, že za nimi také stály zahraniční firmy. MŽP jejich žádosti o průzkum ložisek zlata a wolframu zamítlo. Proti průzkumu a těžbě vystupuje 30 let občanské sdružení Šumava nad zlato.

