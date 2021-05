Po dlouhých sporech došlo k dohodě mezi Lesy ČR a AOPK na tom, jak hospodařit v oblasti Soutoku a Pálavy Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Miklín / Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Nový přístup k obnově cenných dubových lesů se týká porostů v mýtním věku (bezmála 500 ha), ale prosvětlovány budou i porosty mladší (celkem 230 ha porostů ve věku 80-130 let). Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Organizace spravující lesy na soutoku Moravy a Dyje se po roce jednání dohodly na hospodaření v tamních lesích. Spor o to, jak se o lesy starat, mezi sebou vedly Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny. AOPK vydala před rokem nesouhlasná závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům na období 2020–2029 pro lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok. Podle ní totiž nerespektovaly výjimečné přírodní hodnoty těchto území. Po řadě jednání se státním podnikem Lesy ČR (LČR) se konečně podařilo najít způsob, jak zde hospodařit a zároveň minimalizovat dopady na vzácné druhy rostlin a živočichů. AOPK ČR proto nyní odsouhlasila upravené plány lesního hospodaření pro obě oblasti. Schválené lesní hospodářské plány vycházejí z rámcové dohody mezi AOPK ČR a státním podnikem Lesy ČR, ve které byly vzájemně odsouhlaseny základní principy hospodaření. „Uzavřená dohoda představuje pozitivní změnu ve způsobu hospodaření v lesích s vysokým zastoupením dubu. V těchto porostech se nově nebudou dělat žádné holoseče, namísto toho se budou porosty postupně prosvětlovat,“ popisuje František Pelc, ředitel AOPK ČR. „Pro ostatní porosty s nižším zastoupením dubu se podařilo zmenšit velikost paseky z v oblasti obvyklých 2 ha na nejvýš 1 ha. Na nich bude zůstávat větší množství stromů na dožití, tzv. výstavků, než tomu bylo doposud,” doplňuje Pelc. V lesích tak vzniknou místa ideální pro různé druhy hmyzu, jako jsou tesařík obrovský, krasec dubový, ale také třeba vzácná bledule letní. Schválení lesních hospodářských plánů je začátkem nezbytné změny hospodaření v lesích Pálavy a Soutoku. „Vítáme vstřícný postoj vedení LČR k ochraně přírody v tomto jedinečném území a samozřejmě víme, že s lesníky musíme nadále spolupracovat. Důležité je také brzké vyhlášení navrhovaných zvláště chráněných území NPR Lanžhotské pralesy a NPP Soutok. Do území by se tak mohlo investovat více peněz na aktivní péči a byly by podchyceny i další klíčové aktivity, jako je například hospodaření na loukách nebo naprosto zásadní vodní režim v lužních lesích,“ konstatuje Stanislav Koukal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Nový přístup k obnově cenných dubových lesů se týká porostů v mýtním věku (bezmála 500 ha), ale prosvětlovány budou i porosty mladší (celkem 230 ha porostů ve věku 80-130 let). Z dlouhodobé perspektivy je podle AOPK zásadní také změna přístupu k mladým porostům do 60 let věku. Mladé stromy dostanou díky intenzivním výchovným zásahům víc světla i prostoru pro vytvoření mohutných korun. Takové stromy pak budou vitálnější a mnohem atraktivnější pro vzácné druhy hmyzu, než stromy pěstované v hustém zápoji. „U starých dubových porostů tak nebudou vznikat klasické paseky, které byly frézovány, ale porosty by měly být postupně v patnáctiletých intervalech prosvětlovány. To dává šanci nejen světlomilným druhům, ale i potenciální přirozené obnově dubu,“ upřesňuje lesník AOPK ČR Vladan Riedl a dodává: „Kromě aktivních zásahů zahrnují lesní hospodářské plány místa bez těžebních zásahů. V oblasti Soutoku se jedná zhruba o 490 ha, které by měly být ponechány samovolnému vývoji. Zde se nyní připravuje vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy.“ V bezzásahových územích hledají útočiště další druhy, které k životu potřebují tlející dřevo či klid. Změn v hospodaření se však nedočkají jen lesy v oblasti Soutoku. Odsouhlasené lesní hospodářské plány se týkají také lesů v CHKO Pálava a v maloplošných zvláště chráněných územích, které AOPK ČR spravuje. V některých územích (např. v Evropsky významné lokalitě Milovický les) byly vymezeny jádrové zóny, které budou v následujících letech ušetřeny mýtních těžeb, v dalších rezervacích dojde naopak k prosvětlování příliš hustých porostů (např. PR Milovická stráň, NPP Rendez-vous) nebo k obnově již téměř zapomenutého pařezinového hospodaření (NPR Děvín). Cílem navržených opatření je alespoň částečně obnovit kdysi běžný biotop světlých lesů a poskytnout druhům rostlin i živočichů, vázaných na toto specifické prostředí, prostor pro život. reklama tisknout poslat Sdílet Dále čtěte | Chov zvěře v Milovickém lese se musí omezit, aby zvířata nespásala vzácné rostliny Firma musí Lesům ČR zaplatit za špatné vyčištění lesa u Břeclavi od munice Praha je letošním městem lesa

