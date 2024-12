Po Vánocích jídlo zbyde 90 procentům Čechů, 28 procent z nich ho vyhazuje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Téměř 90 procentům Čechů po Vánocích zbyde jídlo. Tyto zbytky následně určitě či spíše vyhazuje 28 procent z nich. Naopak 48 procent lidí zbytky zpracovává do dalších pokrmů nebo tuto možnost upřednostňuje. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Too Good To Go, kterého se zúčastnila tisícovka respondentů. Nejčastějším důvodem vyhazování potravin po Vánocích je podle něj to, že lidé připravili příliš mnoho jídla.Po Vánocích jídlo vyhazují spíše mileniálové a příslušníci generace Z, tedy lidé, kteří se narodili po roce 1980. Tomu odpovídají odpovědi na otázku ke zpracovávání zbytků - ve větší míře tak činí dřívější ročníky, takže takzvaní baby boomers a generace X.

Po svátcích lidé nejvíce plýtvají bramborovým salátem, pečivem, dezerty a ovocem. Dalším častým důvodem, proč lidé zbytky vyhazují, je to, že se jídlo zkazí. Menší část dotázaných ale také neví, jak se zbytky naložit nebo je vánoční jídlo omrzí, zjistil průzkum pro společnost Too Good To Go, která zprostředkovává prodej zbylých potravin.

Průzkum se ptal Čechů také na to, kolik peněz za nákup potravin před svátky utratí. Více než 2500 korun vydá 28 procent respondentů, mezi 1500 a 2500 korunami 27 procent a od 800 do 1500 korun 26 procent dotázaných. Zhruba pětina lidí má na vánoční jídlo menší rozpočet.

Česká štědrovečerní večeře pro průměrnou čtyřčlennou rodinu letos meziročně podraží zhruba o dvě procenta na 869 korun. Růst ceny tak proti minulému roku, kdy si lidé připlatili 16 procent, zpomalil, informovala dříve ČTK ve své analýze obchodní a investiční platforma eToro. Společnost sledovala vývoj cen i v dalších 11 zemích. Nejvíce podle ní za štědrovečerní večeři zaplatí ve Španělsku, nejvýraznější zdražení - meziročně o téměř 30 procent - čeká Brity.

