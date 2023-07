Počet lesních požárů, které sužují Kanadu, stoupl na více než 670

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Počet lesních požárů, které sužují Kanadu, stoupl už na více než 670. Přes 380 z nich nemají hasiči pod kontrolou. Sezóna požárů má přitom trvat ještě nejméně tři měsíce, píše server německé veřejnoprávní televize ARD.

Plameny už spálily plochu o rozloze devět milionů hektarů, což je jedenáctinásobek průměru posledních deseti letech. Letošní sezona lesních požárů, při níž už jich bylo zaznamenáno 3400, se tak v této druhé největší zemi světa stala nejhorší od počátku vedení záznamů.

K nejpostiženějším regionům Kanady, v níž své domovy muselo opustit na 155 000 lidí, což je nejvíce za 40 let, patří její západní část a také provincie Québec. Situaci v řadě oblastí komplikuje fakt, že v příštích týdnech má být nadprůměrně teplé počasí, což hašení požárů neusnadní.

Naštěstí požáry, za jednu z jejichž příčin kanadská vláda považuje i změny klimatu, většinou hoří v řídce zalidněných oblastech a zatím nejsou informace o tom, že by si vyžádaly oběti na životech. Poničily ale nejméně stovky budov. Kromě toho negativně ovlivňují kvalitu ovzduší, a to nejen v Kanadě. Kouř z nich v první polovině června několik dní proudil na jihovýchod přes oblast Velkých jezer a do východní poloviny Spojených států, kde úřady zaznamenaly extrémní znečištění vzduchu.

reklama