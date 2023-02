Podvodníci začali zneužívat zájem o fotovoltaiky, slibují nereálnou návratnost

Miroslav Vinkler 27.2.2023 12:49

Konečně objektivní informace " návratnost nejčastěji navrhované fotovoltaiky s bateriovým úložištěm pro běžný rodinný dům při využití dotace pohybuje kolem 11 let, bez dotace pak možná až o deset let déle. "



Jaká potom byla návratnost FVE v době nízkých cen elektřiny se nemusíme přesvědčovat. Tehdy jsem se dostal na 25 roků a vzdal jsem to.



Nemohu si odpustit poznámku , že pokud by existovala EU v době průmyslové revoluce , tak bychom byli sto let za opicemi. Dotace poškozují svobodný trh a nevítězí tak nejlepší, ale všehoschopný. Z čehož plyne, že dotace pokrok neurychlují, ale brzdí.

Stejně tak ve vědě - názor vědecké obce je, že pokud by dnes mezi námi byl další Albert Einstein, tak si ani neškrtne , neboť jeho názory by byly v ostrém protikladu k dnes prosazované oficiální doktríně, a na žádný grant by si nesáhl ani náhodou.



