Pohnoj si sám: domácí výroba zemědělských hnojiv z lidské moči má budoucnost

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Recyklovaná moč by mohla pokrýt čtvrtinu globální spotřeby hnojiv a zanechat odpadní vodu o poznání čistější.

Produkce potravin v současném zemědělství je jednou z nejvýraznějších činností, jakými lidstvo ovlivňuje přírodní cykly fosforu a dusíku na planetě. Dostupnost těchto dvou prvků limituje, kolik a kde se podaří vypěstovat, a proto je do půdy zanášíme uměle, formou hnojiv. Není to čistý ani laciný proces a určitě by to šlo jednodušeji. Svou zásobu hnojiv si totiž nosíme s sebou. O jejím zužitkováním píše Conversation

Nápadů na zužitkování lidské moči už tu pár bylo (například speciální záchod, pisoár nebo dokonce elektrárna) ale tenhle aktuální, ze Švédské zemědělské univerzity, má potenciál k plošné aplikaci.

Současná přeměna dusíku na amoniak s cílem získat hnojivo si momentálně žádá kolem 2 % globální spotřeby energie a těžba fosfátů s limitovanou dostupností rovněž nepatří k nenáročným počinům. Lidská moč tak má značný potenciál. Byť tvoří jen 1 % odpadních vod, váže v sobě až 80 % dusíku a 50 % fosforu z kanalizací. Jde jen o to, jak je vytěžit.

Problém vychází z tekuté povahy tohoto odpadního produktu. Pokud bychom moč s pomocí speciálních toalet či sběrných pisoárů jímali a aplikovali ji přímo na pole, museli bychom ji tam odvést cisternou. Na hektar zemědělské půdy bychom jí museli aplikovat kolem 15 000 litrů. A to je to nákladné a zrovna by to nevonělo. Po stránce živin by nám přitom stačily jen 4 metráky snadněji aplikovatelného granulátu.

Přínos švédských badatelů spočívá v tom, že navrhli postup, při kterém s pomocí specifických enzymů přeměňují močovinu na amoniak. A také, že zvýšením pH roztoku zabránili uvolňování nelibého pachu během dehydratace. Výsledkem procesu nenáročného na energii je získání potřebného granulátu a také přečištění odpadní vody, zbavené o dusíkaté složky.

Další výhodou je, že tento postup je s upravenou toaletou (rozšířenou o chemickou sušičku) možné aplikovat i v domácnosti. Provozní náklady, zahrnující alkalizační činidlo, se blíží u čtyřčlenné rodiny jedné stokoruně za rok. Sušička by přitom mohla fungovat na solární zdroj. Hnojivo, obsahující 10 % dusíku, 1 % fosforu a 4 % draslíku, v podobném složení jako má komerční produkce, by si tak každý mohl produkovat doma sám.

„První splachovací záchod, autorský počin vynálezce Alexandera Cummingse v roce 1775, způsobil revoluci v sanitaci,“ zmiňuje Prithvi Simha, docent Švédské zemědělské univerzity. „Tohle by mohlo znamenat druhou takovou revoluci.“ Recyklovaná moč by mohla pokrýt čtvrtinu globální spotřeby hnojiv a zanechat odpadní vodu o poznání čistější.

