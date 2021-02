Pokácené lipy z brněnské ulice pomohou vědcům ve výzkumu stability stromů ve městech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Mendelova univerzita v Brně Získat vzorky z městských alejí je podle něj unikátní příležitost. Vědci totiž dosud zkoumali především materiálové vlastnosti stromů z lesních celků.

Vědci z brněnské Mendelovy univerzity prozkoumají dřevo z více než desítky pokácených lip, které musely ustoupit rekonstrukci Lesnické ulice. Očekávají, že získají více informací o stabilitě stromů v městském prostředí, uvedl Valentino Cristini z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií univerzity.

Vědci získali vzorky dřeva ze 14 pokácených lip, které šly k zemi kvůli úpravám tramvajové trati a chystané výstavbě inženýrských sítí. Z pokácených stromů odebrali dvoumetrové výřezy a tenčí příčné sekce. Výřezy převezli do univerzitního Výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově, kde je podrobí analýze. Poslouží k měření fyzikálních a mechanických vlastností čerstvého dřeva a k identifikaci přítomných dřevokazných hub.

"Výsledky zkoumání vlastností jak čerstvého zdravého dřeva, tak i degradovaného, budou v budoucnu využity v používaných metodách hodnocení stability stromů a predikci jejich chování," uvedl Cristini.

Získat vzorky z městských alejí je podle něj unikátní příležitost. Vědci totiž dosud zkoumali především materiálové vlastnosti stromů z lesních celků. Cílem výzkumu je pak získat poznatky, které v budoucnu poskytnou více informací odborníkům, kteří pečují o městské aleje. "Nejdůležitější je pro nás prevence, abychom byli schopni předpovědět chování stromů v městském prostředí. Jde zejména o vývrat a zlom stromů," uvedl Cristini.

Podle vědce budou výsledky k dispozici zhruba za rok. Po zkoumání dřeva v laboratoři bude nutné ještě matematické zpracování dat.

Odborníci Mendelovy univerzity už v minulosti upozorňovali, že změna klimatu, která se v českém prostředí projevuje dlouhými periodami sucha a přívalovými srážkami, bude mít do budoucna značný dopad na výsadbu a skladbu stromů ve městech. Tradiční lípy, javory nebo jasany už nyní nahrazují nepůvodní dřeviny, jako jerlíny a akáty. Ani ty ale do budoucna v městském prostředí podle odborníků patrně nepřežijí více než několik desítek let. Jejich údržba bude navíc mnohem náročnější.

