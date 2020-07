Pokud chce Británie zachránit hmyz, musí se zříci nadužívání pesticidů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | will668 / will668 / Flickr.com Regionální legislativa zapovídající používání pesticidů je už platná v Barceloně, Kodani, Torontu a Vancouveru.

Momentálně k nejkritičtějším tématům v pobrexitové Velké Británii patří boj o konečné znění návrhu Zákona o zemědělství. Jeho první verze byla předložena parlamentu v polovině letošního ledna a od té doby prochází připomínkováním, čtením a bouřlivými diskuzemi. Má totiž vytýčit nový kurz nejen ve vztahu odklonu od dotací, k podpoře nezávislé zemědělské produkce a potravní soběstačnosti, ale i ve standardech a kvalitě, ochraně přírody a adaptace na klimatické změny. Své k němu dodávají i zástupci organizací Wildlife Trust. Chtějí zredukovat používání pesticidů. Píše o tom Independent

„Hmyz je jako kanárek v uhelném dole. Jeho kolaps je jako výstražné zvonění, které nemůžeme ignorovat,“ říká Dave Goulson, profesor univerzity v Sussexu a hlavní autor textu o tom, jak zvrátit katastrofický úbytek hmyzu v Británii. Podle něj je okamžitá reakce na všech úrovních společnosti naprosto nezbytná. „Když se povede dobře hmyzu, bude vše v pořádku i pro ostatní organismy,“ dodává. Jak to ale souvisí s diskutovaným zemědělským zákonem? Silně. Zástupci z organizací pozemkových fondů ochrany přírody by do jeho návrhu rádi vpravili i opatření stabilizující a podporující hmyzí populace v Británii. Není prý důvod, aby byl připravovaný zákon ve svých cílech méně ambiciózní než dosavadní nařízení poplatné v Evropské unii.

Od třicátých let minulého století přišla Británie o 87 % svých mokřadů a ztratila 97 % plochy divokých luk. V posledních 48 letech se 41 % britských zástupců fauny a flóry potýká s vážným nebo středním propadem populací. A na tom, že úbytek a fragmentace přírodních stanovišť je pak ještě více akcelerována průmyslovým nadužíváním pesticidů, se shodují i odborníci. Každý rok je do zdejší přírody volně rozptýleno 16 900 tun toxických látek. „A to se bavíme jen o pesticidech užívaných v zemědělském hospodářství. Dalšími tunami přispívají města, vesnice, zahradníci,“ říká Craig Bennett, vedoucí Wildlife Trust. „Na svět kolem nás to má zdrcující efekt.“ Co tedy navrhuje? Aby to návrh zákona o zemědělství počítal s hmyzem. Přesněji, aby se objem užívaných pesticidů snížil až o 50 %, a aby 30 % zemědělské půdy bylo obděláváno bez jejich aplikace.

Ochrana přírody začíná u hmyzu, bez něj prý nebude možné udržet krajinu vitální. Patří k tomu i zakládání květnatých pásů podél dopravních komunikací, vytváření biokoridorů a zpřírodnění parků, které ale – dokud budou nadužívány pesticidy – nebudou moci svou roli pro zachování hmyzu naplnit. Regionální legislativa zapovídající používání pesticidů je už platná v Barceloně, Kodani, Torontu a Vancouveru. Připomínky Wildlife Trust se netají ambicí dosáhnout téhož na celonárodní úrovni. „Nový návrh zákona o zemědělství nám dává možnost politicky prosadit silné nástroje ochrany přírody, na které všichni závisíme,“ uzavírá Bennett.

