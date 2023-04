Policie v Austrálii zadržela na 50 aktivistů, kteří shazovali uhlí z vlaku

Břetislav Machaček 17.4.2023 08:37

V Austrálii to jsou aktivisté a u nás "podnikatelé". Uhlí napytlují a prodají těm, kterým je jedno, že podporuji zlodějnu. "Podnikatelé" vám to dovezou až domů, nanosí do sklepa, vysypou z pytlů a pytle recyklují novým naplněním. Pak si zajedou meďourem pro podporu dlouhodobě nezaměstnaných

a havířům se smějí, že vydělají více na čerstvém vzduchu než oni na šachtě.



