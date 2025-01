Policie začne v Libereckém kraji od pondělí znovu s odstřely divokých prasat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Policie začne v Libereckém kraji znovu s odstřely divokých prasat, cílem odlovů se zapojením policejních odstřelovačů je zastavit šíření afrického moru prasat a zabránit zavlečení nákazy do komerčních chovů prasat domácích. Odstřely znovu začnou v oblasti Rádla na Jablonecku, kde se lovilo už loni na podzim, po dvou týdnech by se měli střelci přesunout jinam, řekla na dotaz ČTK Hana Rubášová z tiskového odboru policejního prezidia. V lovech by měla policie pokračovat do 13. února.Odstřely jsou znovu plánované v nočních hodinách od pondělní 18:00 do 06:00 ve čtvrtek. V době odstřelu bude oblast uzavřená, na dodržování zákazu vstupu budou dohlížet policisté.

Loni se odstřely uskutečnily v šesti turnusech od 4. listopadu do 12. prosince, policisté odlovili dohromady 44 divokých prasat, dalších 20 zvířat ulovili ve stejném období místní myslivci. U žádného uloveného zvířete se nákaza nepotvrdila. Podle myslivců je odstřel policisty neefektivní, eticky problematický a dlouhodobě neudržitelný. Počty odstřelených zvířat nepřevyšují předpokládaný odlov, pokud by lovili myslivci sami, řekl lesní hospodář honitby Rádlo Jan Bejdák.

Policejní odlovy byly zaměřené zejména na velké kusy, na bachyně nad 80 kilogramů, které podle Státní veterinární správy (SVS) myslivci prakticky neloví. Odstřelit se jich podařilo deset, což podle odhadu odborníků představuje pro příští rok omezení nárůstu populace divočáků v dané lokalitě až o 80 kusů. Obdobné aktivní zapojení policejních střelců podle SVS výrazně napomohlo vymýcení afrického moru prasat na Zlínsku, kde se na konci roku 2017 a počátkem roku 2018 podařilo policejním střelcům odlovit 145 divokých prasat.

Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, má ale rychlejší příznaky a průběh a nakažená zvířata téměř vždy hynou. Proti nákaze není lék, nakažená zvířata se musí utratit. V Libereckém kraji se první případ objevil v prosinci 2022 na Frýdlantsku, od té doby laboratoř nákazu potvrdila u více než 80 ulovených nebo uhynulých kusů. Kolem míst nákazy je vytyčené ochranné pásmo II a kolem něj nárazníkové pásmo I. V obou platí mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy, aktuálně platí na 52 procentech území kraje.

