Polský ministr se obrátil na soud kvůli zákazu prodeje aut se spalovacími motory

Polsku v budoucnu kvůli opatření EU na ochranu klimatu, jakým je praktický zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035, hrozí velká katastrofa. Dnes to podle portálu Business Insider řekl polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro a oznámil, že se obrátil na ústavní soud, aby vyšetřil, zda unijní předpisy týkající se omezení prodeje aut s klasickými motory jsou v souladu s polskou ústavou.

"Neexistuje, aby (unijní) orgány a úředníci připravili miliony Poláků o právo vybrat si auto se spalovacím motorem, o právo na svobodnou dopravu," řekl Ziobro, který stojí v čele euroskeptické strany Suverénní Polsko, která je partnerem vládnoucího Práva a spravedlnosti. "Vedlo by to k dopravnímu vyloučení milionů polských rodin," dodal. "Polsku hrozí velká katastrofa, Armagedon," varoval Ziobro, který je tváří kontroverzní justiční reformy z posledních let, kvůli níž s Varšavou vede spory Evropská komise.

Polsko bylo jedinou zemí sedmadvacítky, která letos v březnu hlasovala proti normě, jež od roku 2035 v EU prakticky znemožní prodej nových aut s klasickými spalovacími motory.

Ziobro uvedl, že má pochybnosti o zákonnosti těchto předpisů a o jejich platnosti na území Polska. Doufá, že se ústavní soud touto věcí bude zabývat rychle a "znemožní nové vládní koalici, aby "krok po kroku" unijní předpisy zaváděla. "Rozhodl jsem se podat podnět k ústavnímu soudu, ... jehož povinností je bránit polskou ústavu a zájmy Poláků," řekl ministr.

Právo a spravedlnost sice v nedělních volbách do Sejmu, dolní komory polského parlamentu, získalo nejvíce hlasů, ne však tolik, aby mohlo sestavit příští polskou vládu. O možné koalici začala vyjednávat proevropská Občanská koalice se středovou Třetí cestou a Novou levicí.

