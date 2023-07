Polský soud zrušil rozhodnutí, které pozastavilo povolení k těžbě v dole Turów

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Polský nejvyšší správní soud včera zrušil rozhodnutí varšavského správního soudu, který na konci května pozastavil - až do řádného posouzení žaloby - povolení k další těžbě v dolu Turów po roce 2026. Napsala to agentura PAP s odvoláním na mluvčího soudu. Polský premiér Mateusz Morawiecki označil rozhodnutí nejvyššího správního soudu za "velké vítězství" vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), která na podzim bude usilovat v parlamentních volbách o třetí funkční období za sebou. S verdiktem naopak nesouhlasí čeští zástupci mezinárodní ekologické organizace Greenpeace a advokáti z organizace Frank Bold.Důl na hnědé uhlí leží u hranic s Českem, které s Polskem kvůli dopadům pokračující těžby na spodní vody vedlo spor. Ten byl urovnaný loni v únoru mezistátní dohodou, podepsanou šéfy vlád obou zemí. Polské ministerstvo životního prostředí letos v únoru těžbu v Turówě povolilo až do roku 2044.

Žalobu Nadace Franka Bolda, organizace Greenpeace a ekologického sdružení Eko-unia na rozhodnutí úřadů ohledně dopadů další těžby má varšavský správní soud posoudit na konci srpna, uvedl PAP. Bez ohledu na stanovení tohoto termínu nejvyšší správní soud obdržel tři odvolání proti rozhodnutí varšavského soudu, a to od ředitele státního úřadu ochrany životního prostředí, od společnosti PGE, které důl patří, a také od prokuratury. Argumentovaly, že varšavský soud neobjasnil, jaké konkrétní kroky či okolnosti hrozí způsobit závažné, a dokonce nenapravitelné škody na životním prostředí.

Žaloby posoudila soudkyně nejvyššího správního soudu Malgorzata Maternaková-Kubiaková, která své rozhodnutí odůvodnila tím, že soud první instance měl brát zřetel na situaci nejen z pohledu stěžujících si ochránců přírody, ale i na široce chápaný veřejný zájem a na zájmy dotčených stran sporu.

"Soud zdůraznil, že energetická bezpečnost je ústavní hodnotou, protože představuje jednu ze záruk nezávislosti státu a bezpečnosti jeho občanů," uvedl mluvčí Sylwester Marciniak, který je sám soudcem.

Premiér Morawiecki, který minulý měsíc při návštěvě Turówa prohlásil, že Polsko důl nezavře a že udělá vše, aby fungoval až do roku 2044, hovořil o velkém vítězství vládnoucí strany. "Trvali jsme na svém, nepodřídili jsme se šílenému a nesprávnému rozhodnutí varšavského správního soudu," prohlásil šéf vlády, který se právě nachází v Bruselu. Uzavření dolu a elektrárny Turów by bylo "tragédií" a "šíleným krokem", který by "ohrozil statisíce pracovních míst a dodávky elektřiny pro miliony polských domácností", řekl Morawiecki podle PAP.

Rozhodnutí kritizují čeští ekologové z Greenpeace. "Je to vždy smutné, když soud brání raději fosilní průmysl než spravedlnost a zákony daného státu," sdělil v tiskovém prohlášení mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek. Právnička organizace Frank Bold Petra Kalenská považuje verdikt za problematický, protože těžba v dole Turów musí mít podle ní platné rozhodnutí EIA a není možné tuto skutečnost obcházet. "Nejvyšší správní soud Polska nesouhlasí se soudem nižší instance, že pozastavení rozhodnutí EIA má mít také vliv na povolení těžby," doplnila.

Koordinátorka klimatické a energetické kampaně organizace Greenpeace Ana Meresová podle agentury Reuters upozornila, že konečný verdikt v kauze teprve přijde. "Dnešním rozsudkem případ dolu Turów nekončí," reagovala.

Důl a přilehlá elektrárna podle polské vlády pokrývají osm procent spotřeby elektřiny v zemi. Proti pokračování těžby po roce 2026 jsou němečtí a čeští ochránci přírody, kteří tvrdí, že tato činnost ohrožuje životní prostředí. Polská vláda podobné výtky odmítá a tvrdí, že jsou nepravdivé, připomněl server Gazeta.

