Poslanci chtějí urychlit výběr místa pro hlubinné úložiště jaderného odpadu

Zdroj | SÚRAO

Poslanci z kontrolního výboru žádají ministra průmyslu Jozefa Síkelu (za STAN), aby připravil novelu atomového zákona, která zvýší poplatky pro producenty jaderného odpadu na takzvaný jaderný účet. Důvodem jsou vyšší náklady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) spojené s přípravou a výstavbou hlubinného úložiště jaderného odpadu. Výbor současně vyzval ředitele SÚRAO Lukáše Vondrovice, aby urychlil výběr jedné ze čtyři lokalit vytipovaných pro úložiště. Ve hře jsou čtyři lokality, výběr má být potvrzen do roku 2030. Obce se stavbě úložiště dlouhodobě brání.

Výbor se na usnesení shodl po debatě o závěru Nejvyššího kontrolního úřadu o prověrce hospodaření SÚRAO. Úřad přede dvěma lety dospěl k tomu, že stát do přípravy úložiště vložil téměř dvě miliardy korun. Zatím ale nemá jasno ani v tom, kde by mělo vzniknout. Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065.

Zpravodaj k projednávanému bodu Václav Král (ODS) doporučil, aby producenti jaderného odpadu, hlavně firma ČEZ, ale i další hráči, platili víc. Poukazoval přitom na to, že náklady na vybudování úložiště se odhadují na 160 miliard a producenti odvádějí ročně asi 1,8 miliardy korun.

Náměstek sekce jaderné energetiky ministerstva průmyslu Tomáš Ehler potvrdil poslancům, že vláda chce v dohledné době novelizovat atomový zákon. V něm se bude měnit výše poplatků. Výše poplatku se podle něj bude odvíjet i od rozhodnutí o nových jaderných zdrojích. Jaderné elektrárny platí podle nového atomového zákona poplatek 55 Kč za každou vyrobenou megawatthodinu elektrické energie.

Ehler poslance informoval, že záměr nového zákona, který má posílit práva obcí při jejich zapojení do vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, je připraven. Legislativní rada vlády ho podle něj doporučila schválit. V řádu měsíců by ho mohla projednat vláda.

