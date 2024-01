Poslanci navrhli zmínění zákazu stavby velkých center na nejlepší půdě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ve Sněmovně je ve hře možnost zmírnění navrhovaného zákazu výstavby velkých skladovacích a nákupních center na nejkvalitnější zemědělské půdě. Skupina koaličních poslanců z řad KDU-ČSL, STAN, Pirátů a TOP 09 podala k vládní novele o ochraně zemědělského půdního fondu pozměňovací návrh, který by připouštěl výjimky. Konkrétní záměry by podle úpravy povolovalo se souhlasem vlády ministerstvo životního prostředí, pokud by jejich ekonomické a sociální přínosy výrazně převažovaly nad veřejným zájmem na ochraně nejlepší půdy.

Někteří poslanci se při dosavadních projednáváních vládní předlohy stavěli k úplnému zákazu výstavby rozsáhlých logistických a nákupních center na nejkvalitnější zemědělské půdě kriticky. Hospodářská komora upozornila na možné komplikace rozvoje některých průmyslových zón, jako je například areál v Holešově nebo průmyslová zóna v Mostě. Vládní novelou se budou tento týden znovu zabývat sněmovní výbory.

Nejkvalitnější zemědělská půda v Česku je zařazena do první a druhé třídy ochrany podle takzvané bonitované půdní ekologické jednotky. Právě na tomto typu půdy by na základě novely platil zákaz výstavby obchodních a logistických center s rozlohou nad jeden hektar a fotovoltaických elektráren. Zařízení na získávání solární energie by se na zemědělské půdě směla stavět jen jako agrovoltaická.

"Zákaz odnímání půdy první a druhé třídy pro záměry pro obchod a skladování o rozsahu větším než jeden hektar je veden legitimním zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, zároveň však ve výjimečných případech může kolidovat s jinými důležitými veřejnými zájmy na hospodářském a ekonomickém rozvoji," uvedli předkladatelé v čele s lidovcem Davidem Šimkem ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu. Vládní návrh by podle nich zablokoval i projekty s možným celostátním významem.

Pokud by územní plán do budoucna předpokládal využití nejkvalitnější půdy například pro stavbu skladovacích hal, muselo by být stavební povolení na tento záměr vydané podle vládní novely do pěti let od účinnosti novely. Po uplynutí lhůty by už nebylo možné půdu první a druhé třídy pro tyto záměry ze zemědělského půdního fondu vyjmout.

Poslanecký pozměňovací návrh by zavedl další přechodné období s cílem "ochrany právní jistoty investorů". Vládní novela by totiž podle předkladatelů úpravy znemožnila výstavbu i těch projektů, které jsou v přípravě. Pro velké skladovací nebo obchodní záměry by bylo vynětí nejlepší půdy nově možné také do deseti let od účinnosti předlohy, pokud pro tyto účely už figuruje v územně plánovací dokumentaci nebo pokud se taková změna dokumentace pořizuje.

