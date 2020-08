Práce se stádem je se psem jednodušší, dokazovali farmáři na závodě ovčáckých psů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | nikontino / Flickr.com Práce se stádem je podle farmáře se psem mnohem jednodušší. Když dřív chtěli zavřít pět ovcí, muselo je nahánět několik lidí se zábranami. "Teď dvakrát písknu a mám ovce zavřené," řekl s nadsázkou. Ilustrační obrázek

Ovčácký pes nemusí být pro farmáře jen užitečným pomocníkem, jeho výcvik se může stát i koníčkem. Své o tom ví Jakub Jaša z Pavlínova na Ždársku, který se svými psy jezdí i na závody. Nejdřív měli doma jen pět ovcí na vypasení zahrady. Když si ale před pěti lety pořídil první závodní border kolii, začalo se stádo ovcí na rodinné farmě rozrůstat.

"Napřed jsme měli 20 ovcí. Potom jsem zjistil, že 20 ovcí je na závody málo, takže jsem dovezl ještě 50 ovcí z Maďarska. Teď jich mám včetně jehňat nějakých 120 kusů," řekl Jaša.

Farmář, který letos oslaví 20. narozeniny, uvedl, že pes je pro něj pořád hlavně pomocníkem. "Ale zase ty ovce mám kvůli tomu, že to je moje hobby," řekl k výcviku psů, které teď už má dva. Práce se stádem je podle něj se psem mnohem jednodušší. Když dřív chtěli zavřít pět ovcí, muselo je nahánět několik lidí se zábranami. "Teď dvakrát písknu a mám ovce zavřené," řekl s nadsázkou.

Na louce u Pavlínova zajišťuje Jaša tento víkend organizaci jednoho z letošních závodů Klubu pracovních ovčáckých psů ČR. Poskytl i své ovce se šroubovitě kroucenými rohy, zároveň se zařadil mezi závodníky.

Dnešní závod ovčáckých psů patřil mezi kvalifikační. "To znamená, že se započítává do série závodů, ze kterých se vyberou ti nejlepší, kteří jedou na mistrovství Evropy," řekl Jaša. Psovodi, jimž se v tomto případě říká handleři, předvedli při práci 15 špičkových psů z celé republiky. Nedělní program je určený třem desítkám méně zkušených psů.

Závodí jen border kolie. Jsou to drobnější, ale pohyblivější psi než obvyklá psí plemena používaná k ostraze stáda. Na každého psa dnes připadlo pět odpočatých ovcí. Nejdřív je musel přihnat z místa vzdáleného víc než 350 metrů. Povely na dálku dostával od svého pána píšťalkou. Rozhodčí hodnotil například to, jak pes provedl ovce brankami nebo jak pracoval při jejich dělení a zahánění do ohrady na pastvině.

