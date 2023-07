Praha 14 si pořídila dva sokoly, které nasadí do boje s přemnoženými holuby

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Radnice Prahy 14 si pořídila dva sokoly stěhovavé, které nasadí do boje s přemnoženými holuby v městské části. Osmitýdenní mláďata postupně začne cvičit profesionální sokolník, sdělil starosta Jiří Zajac (ODS). S přemnoženými holubi mají problém i další radnice včetně magistrátu, který se rozhodl vybudovat městské holubníky.

"Podařilo se získat dva sokoly, v tuto chvíli ještě mláďata, která pokud vše půjde dobře, v naší městské části v budoucnu přispějí i k regulaci holubí populace. Máme zde plno zeleně, takže věřím, že se jim v Praze 14 bude líbit. Sokoli představují pro holuby přirozené predátory. Nejenže se jimi živí, také je plaší," uvedl Zajac.

Městská část dosud pro zastrašování holubů využívala pouze umělé napodobeniny dravců. Atrapy jsou umístěné například na Poliklinice Parník na Černém Mostě. "Docela dobře fungují. Už proto si myslím, že živí sokoli by nám skutečně mohli pomoci. S holuby samozřejmě bojujeme i jinými metodami, ale faktem je, že moc nezabírají. Sítě proti holubům se dříve či později potrhají. Hroty, které mají ptákům bránit v znečišťování střech, balkonů či výklenků, fungují vždy jen do té doby, než se holubům podaří usadit do prostoru mezi nimi," uvedl Zajac.

Sokoli jsou nyní v odchovné voliéře. Poté, co dorostou, dostanou sokolnickou výstroj a začne jejich zhruba pětatřicetidenní výcvik. "Pozvolné získávání určitého stupně krotkosti vede ke spolupráci se sokolníkem. Po zvládnutí těchto prvních a nezbytných kroků bude následovat speciální sokolnický výcvik u rozhledny Doubravka," uvedl sokolník Jan Šimánek.

Sokol je dravec vysokého letu, lovu předchází stoupání do výšky a následuje střemhlavý útok na kořist. Radnice zároveň žádá své obyvatele, kteří se budou v létě procházet po Čihadlech, aby v případě, že na sokola narazí, dodržovali dostatečnou vzdálenost a hlídali případně své psy. Pokud by sokola vyplašili, zmařili by tím celý výcvik.

S velkým počtem holubů bojují také další radnice a magistrát. Nový holubník by měl vzniknout na Mariánském náměstí nebo v Praze 3 na Vítkově. Holub žijící ve městě, přezdívaný "měšťák" nebo "věžák", se vyvinul z původního druhu holuba skalního, který byl člověkem domestikován a využíván k jídlu a jako poštovní holub. Později opět zdivočel a křížil se s chovnými druhy. Způsobilo to, že je závislý na člověku a není schopen si v zimním období sehnat dostatek potravy. Nejde tedy o volně žijícího živočicha, ale ani o typické domácí zvíře.

