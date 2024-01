Praha chce zákaz chovu psů na řetězech, MMR navrhuje obecní holubníky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražský magistrát v připomínkách k novele veterinárního zákona navrhuje rozšířit ji o zákaz chovu psů na řetězech. Uvedl, že stávají úprava zákazu nevhodných úvazů zvířat je nedostatečná. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje uložit obcím s přemnoženou populací holubů povinnost vybudovat a spravovat obecní holubníky. Vyplývá to z připomínek k novele na vládním webu

Novela veterinárního zákona má mimo jiné upravit části zákona na ochranu zvířat proti týrání, do kterého doplňuje povinnost používat na jatkách kamery. Hlavní město Praha navrhuje upravit paragraf, který se týká týrání, o text "u psa se za týrání považuje chov nebo držení psa v prostorách k tomu určených, včetně domácnosti, uvázaného jakýmkoliv prostředkem na uvázání". Návrh počítá s výjimkami pro krátkodobý úvaz psa kvůli například čištění chovného prostoru nebo u policejních psů.

Magistrát v připomínkách uvedl, že zákon nyní definuje velmi široce případy, kdy jde o týrání zvířat právě při nevhodném uvázání. Chov psů na řetězech by se měl podle magistrátu obecně zakázat. Nemohly by tak vznikat situace, kdy chovatelé tvrdí, že jde pouze o přechodné opatření.

"V rámci provádění kontroly ze strany veterinární správy je aktuálně složité posoudit, zda se jedná o nevhodný úvaz, když pro to nikde nejsou stanoveny závazné podmínky. Zaměstnanci veterinární správy nemohou ani posoudit, jak dlouho je pes uvázán. Z tohoto důvodu jsou pak postihovány převážně extrémní případy, kdy jsou spíše sankciovány doprovodné efekty spojené s úvazem," uvedl magistrát. Navrhované znění zákona je podle něj inspirováno právní úpravou platnou na Slovensku.

Ministerstvo pro místní rozvoj v připomínkách navrhuje přidat do zákona povinnost zřídit a obhospodařovat obecní holubníky v obcích, kde je zvýšený výskyt holubů. Holubníky by měly sloužit k efektivnějšímu a etičtějšímu způsobu redukce přemnožených ptáků. "Povinné zavedení holubníků umožňuje přechod od radikálních metod kontroly populace holubů, jako je zabíjení dospělých jedinců, k etickým a humánním postupům," zdůvodnilo svůj návrh. Podle ministerstva jsou obecní holubníky i příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o ekologii a chování holubů.

Holubník kvůli snížení počtu holubů zvažuje například Jihlava. Podle vedoucí odboru životního prostředí Kataríny Ruschkové je to asi nejhumánnější způsob, jak snížit stav holubů, jejichž trus škodí památkám. Zatím radnice v centru Jihlavy holuby odchytává do klecí umístěných na střeše obchodního domu Prior.

Pražský magistrát předloni uvedl, že chce vybudovat holubník v jednom z domů na Mariánském náměstí, a to pro asi 150 ptáků. Odborníci by tam ptákům měli měnit část vajec za umělá, čímž bude město jejich populaci regulovat. V metropoli je podle odhadů kolem 100.000 holubů. Městská část Praha 14 loni v říjnu uvedla, že vypustila do přírody dva sokoly stěhovavé, kteří jí mají s regulací přemnožených holubů pomoci.

reklama