Praha měří čidly mikroklima, výsledky zveřejnila na datové platformě

Data z měření mohou podle zástupců magistrátu zlepšit péči o zeleň či napomoci při městském plánování v souvislosti s růstem teplot. Ilustrační foto

Pražská městská společnost Operátor ICT (OICT) rozmístila na 16 místech v Praze senzory, kterými měří mikroklimatické ukazatele, jako jsou rychlost a směr větru, atmosférický tlak, intenzita slunečního světla či srážky. Pravidelně aktualizované výstupy z měření nyní lidé najdou i na stránkách městské datové platformy Golemio , informoval mluvčí OICT Vladimír Antonin Bláha. Data z měření mohou podle zástupců magistrátu zlepšit péči o zeleň či napomoci při městském plánování v souvislosti s růstem teplot.

"Budeme disponovat přesnějšími informacemi, abychom například efektivněji naplánovali zálivku stromů, a ty pak lépe zvládaly horké letní počasí," uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (Piráti). Data také mohou podle OICT pomoci při plánování městské výstavby, rozmisťování městského mobiliáře a následné péči o něj či při výběru nových lokalit pro dětská a workoutová hřiště.

Celkem 134 senzorů na 16 lokalitách pro OICT zajistil český startup Agdata, který se na měření počasí a kvality ovzduší pro města a obce specializuje. Kromě čidel na měření povětrnostních podmínek firma nainstalovala také senzory půdy, které kontrolují vlhkost a teplotu ve dvou hloubkách, a dendrometry sledující růst stromů.

Praha v minulém volebním období schválila klimatický plán, podle kterého chce do roku 2030 investovat zhruba 230 miliard korun do opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého v metropoli a ochranu klimatu. Součástí plánu je 69 opatření, mezi hlavní patří například využití zbytkového tepla z odpadních vod pro vytápění domů, energetické úspory v městských budovách a umisťování fotovoltaických panelů na jejich střechy, umisťování rychlonabíječek pro elektromobily do lamp veřejného osvětlení nebo nákup bezemisních vozidel pro MHD. Současné vedení města plánuje připravit aktualizaci plánu.

