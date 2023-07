Praha řeší, jak zamezit zneužívání zvířat k pouličnímu focení, žebrání nebo hraní

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Julian Schroeder / Flickr Text plakátů bude v češtině i angličtině, ale anglických plakátů bude většina. "Máme vysledováno, že zahraniční turisté tyto nežádoucí atrakce využívají mnohem více než ti čeští," vysvětlil Pospíšil.

Pražský magistrát začne v úterý rozmisťovat na desítkách svých reklamních ploch v centru metropole plakáty nabádající turisty, aby nepodporovali pouliční produkci založenou na zneužívání zvířat. Novinářům to dnes řekli zástupci města a městské firmy Prague City Tourism (PCT).

Město se dlouhodobě snaží bojovat proti lidem, kteří v ulicích nabízejí turistům focení s divokými zvířaty, jako jsou hadi či sovy. Tuto činnost zakazuje městská vyhláška a strážníci městské policie ji postihují pokutami, úřady také zahajují řízení o zabavení zvířete a pachatele mohou čekat postihy i ze strany státu podle zákonů o ochraně či týrání zvířat.

"Fakticky je to týrání zvířete, které je ve stresu, nevhodných podmínkách a je to pro něj obrovské utrpení," řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09). "Našim cílem je preventivní formou snížit nebezpečí tohoto jevu," dodal.

Plakáty jsou součástí kampaně s názvem Enjoy Respect Prague (Užij si a respektuj Prahu), kterou město provozuje třetím rokem a jejímž cílem je upozornit návštěvníky na negativní jevy, které s sebou turismus může nést. Polovina z nich bude mít vizuál zaměřený právě na prevenci zneužívání zvířat, na zbylých budou plakáty k tématům z minulých let, jako je rušení nočního klidu nebo nesprávné parkování koloběžek.

Text bude v češtině i angličtině, ale anglických plakátů bude většina. "Máme vysledováno, že zahraniční turisté tyto nežádoucí atrakce využívají mnohem více než ti čeští," vysvětlil Pospíšil.

Podle Pospíšila je ale nevhodné i využívání psů jako emocionálního nástroje žebráky či pouličními hudebníky, i když podle zákona se to nedá definovat jako týrání. "Je to prostředí, které pro to zvíře není absolutně vhodné, to zvíře vždycky nějakým způsobem trpí," řekl. Dodal, že jeho cílem je obecný zákaz využívání všech zvířat pro pouliční činnosti.

Pospíšil nicméně připustil, že to pravděpodobně bude právně komplikované. Podle svých slov nedávno požádal právní odbor magistrátu o zhodnocení, zda by bylo možné problém vyřešit prostřednictvím městské vyhlášky. Pokud by se to ukázalo jako nevhodné řešení, další možností by bylo prosazení úpravy zákona, dodal. Právní analýza by podle něj měla být hotová příští týden.

