Praha zpřísní vjezd nákladních automobilů do města

Pražský magistrát zpřísní vjezd nákladních automobilů do města. Do dvou zón, kam smějí pouze vozy do šesti a 3,5 tuny, budou moci pouze nákladní auta splňující emisní limit EURO 6 a vyšší. Opatření začne platit od 1. července 2022. "Do tohoto data bude i nadále vydání souhlasu podmíněno splněním emisní normy EURO 4 a vyšší," píše se v dokumentu, který dnes schválili pražští radní. První omezení pro vozidla nad šest tun zavedlo vedení Prahy v roce 1993 a pravidla byla zpřísněna v roce 1999.

Zóny podle dokumentu v průběhu let prokázaly své opodstatnění a snižují negativní dopady, které sebou provoz nákladních vozidel přináší. Důvodem zvýšení požadavků města na řidiče jsou zvyšující se požadavky na kvalitu ovzduší a také zlepšující se parametry spalovacích motorů.

"Považujeme za žádoucí podmínit budoucí udělování souhlasů k vjezdu do obou zón zpřísněním požadavků na emisní kategorii předmětných vozidel," píše se v materiálu.

V Praze existují dvě zóny s omezením pro autobusy a nákladní vozy. První zahrnuje historické centrum, kam ve všední dny mezi 08:00 a 18:00 nesmí vozy nad 3,5 tuny a autobusy bez udělené výjimky. Širší zóna se zákazem aut na šest tun sahá severojižně od Bubenče po Braník, na západě zahrnuje Smíchov kolem Vltavy a severně od Plzeňské ulice a na východě část Vinohrad a Vršovic.

Největším znečišťovatelem ovzduší v Praze je doprava. Pražští zastupitelé proto mimo jiné loni vyhlásili klimatický závazek, kdy chce město do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce, aby byla metropole bezuhlíková. Zároveň schválili okruh opatření, kterými toho hodlá dosáhnout, a to například nákup energií z obnovitelných zdrojů, omezení topení pevnými palivy nebo podpora dopravních prostředků s jinými než spalovacími motory.

