Pražská zoo oznámila letošní úspěchy v chovu i jméno mláděte orangutana

Mláďata orangutana sumaterského, slona indického či želvy Smithovy patří k nejvýznamnějším letošním odchovům Zoo Praha. V zoo se letos narodilo či vylíhlo 1360 mláďat 216 druhů. Zástupci zahrady na on-line tiskové konferenci také oznámili, že orangutan narozený 17. listopadu, dostal jméno Pustakawan, zkráceně Kawi. Jméno, které v indonéštině znamená knihovník, odkazuje k postavě orangutana-knihovníka z knih Terryho Pratchetta. Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek uvedl, že se spisovatel angažoval v ochraně orangutanů, o čemž před lety v pražské zoo také přednášel.

Malý Kawi je třetí mládě orangutana sumaterského, které se v pražské zoo narodilo. Orangutani patří k nejohroženějším lidoopům planety. Kurátor chovu savců Pavel Brandl podotkl, že je to první pravnouče po linii chovů orangutanů sumaterských, který v pražské zoo začal v 60. letech. Bobek už dříve uvedl, že díky tomu je mládě mimořádně geneticky cenné.

Za další výrazný úspěch Brandl označil přírůstky slona indického - samice Amalee a Lakunu, které přišly na svět na jaře. Brandl podotkl, že dnes už váží 350 kilogramů a jako samice v Praze zůstanou. Slon indický se také řadí mezi ohrožené druhy. Pražská zoo patří k jeho významným chovatelům, v Troji se dosud narodilo pět slůňat. Do "top" výběru Brandl zařadil také přírůstek tapíra čabrakového a několik mláďat krysy obrovské.

K dalším úspěchům zoo patří odchov třetí generace zmije obecné. Mláďata tří dospělých samic přišla na svět v červenci, část háďat už podle kurátora chovu plazů Petra Velenského putovala do jiných zahrad. Odchov zmije v umělých podmínkách je podle odborníků náročný. Vyžaduje přesnou kombinaci tepla, chladu a vlhka, chovatelé tak o mláďata pečovali ve speciálně upravené místnosti.

Podle Velenského se letos podařil také odchov druhé generace želvy Smithovy. I reprodukce těchto želv je náročná, tajemstvím úspěchu odchovu bylo podle zoo mimo jiné zchlazování nakladených vajec v prostorách vinotéky. Proces napodobil přírodní podmínky a započal vývoj zárodků. Zoo Praha byla v roce 2008 první zahradou na světě, která dokázala želvu Smithovu odchovat.

K mimořádně obtížným druhům se řadí i gekončík východoafrický. I v jeho rozmnožování drží Zoo Praha světové prvenství, letošní mládě je patnáctým úspěšným odchovem druhu.

Z ptáků kurátor Antonín Vaidl upozornil na ketupu malajskou - tropickou sovu, která je v Česku chována jen v Praze. Vaidl řekl, že pro úspěšný odchov zaměstnanci simulovali období dešťů. Během něj tyto sovy v přírodě hnízdí. Letošní přírůstek je druhým mládětem druhé generace.

Inovativní metodu pak použili chovatelé při odchovu krasky jávské, jednoho z nejohroženějších ptáků současnosti. Vaidl popsal, že ačkoliv hnízdění jsou četná, konečná úspěšnost odchovu bývá malá. V pražské zoo zvolili metodu "adopce vlastními rodiči", kdy mládě po vylíhnutí odebrali, umístili do inkubátoru a krmili pomocí maňáska imitujícího vzhled rodičů. Poté pražské mládě v klícce putovalo do rodičovské voliéry, kde začalo žádat o potravu. To byl stimul pro biologické rodiče, kteří si k mláděti nakonec našli cestu. Vaidl upozornil i na světový rekord u dvojzoborožce nosorožčího, když samice Markéta odchovala své 16. a 17. mládě.

Bobek také řekl, že kvůli opatřením v důsledku koronakrize zoo přišla zhruba o 90 milionů korun. Část podle jeho slov uhradil zřizovatel zoo - magistrát hlavního města Prahy. Ředitel také poděkoval lidem, kteří zahradě pomáhají, například skrze stravenky pro zvířata.

