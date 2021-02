Pražská zoo se těší z přírůstku do rodiny hrabáčů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Praha Novorozené mládě nyní váží asi 1380 gramů, což je podle chovatelů obvyklá váha, přestože v dospělosti mohou hrabáči být až stokiloví.

V pražské zoologické zahradě se narodilo mládě hrabáče kapského. Na svět přišlo ve čtvrtek ve večerních hodinách, sdělila mluvčí zoo Lucie Dosedělová.

"Prvotní termín porodu byl v polovině února, nakonec se tedy čekání protáhlo," uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek. Samice hrabáčů jsou březí zhruba sedm měsíců a mají jedno mládě.

Novorozené mládě nyní váží asi 1380 gramů, což je podle chovatelů obvyklá váha, přestože v dospělosti mohou hrabáči být až stokiloví. Jeho rodiči jsou samice Kvida a samec Draco. Pro matku novorozeněte je toto mládě jejím čtvrtým potomkem. Ten první se narodil v zoologické zahradě v Troji v roce 2015, jeho sourozenci o jeden rok a o tři roky později. Prvorozený sameček Kito dnes žije v zoologické zahradě v Dánsku, samička Nyota, která se narodila v srpnu 2016, se jakožto dvouletá přestěhovala do olomoucké zoo a samice Sawa nyní žije v Shepreth Wildlife Parku ve Velké Británii.

Pražská zoo chová tento druh savce od roku 1979, kdy do zoo přibyly samice Bojsa a Nebojsa. První odchov v prostorách zoologické zahrady v metropoli se podařil o dva roky později. Až do roku 2001 však hrabáči obývali prostory v karanténě a návštěvníci je mohli pozorovat jen za horkých letních dnů, kdy chodili do venkovního výběhu.

Hrabáči pocházejí původně ze subsaharské Afriky, kde obývají travnaté savany a buše. Živí se výhradně mravenci a termity. V dospělosti hrabáči měří asi dva metry a váží 40 až 100 kilogramů. Vysocí jsou 60 až 65 centimetrů v kohoutku.

K nejvýznamnějším odchovům pražské zoo patřili v loňském roce mláďata orangutana sumaterského, slona indického či želvy Smithovy. V roce 2020 se v Troji narodilo nebo vylíhlo 1369 mláďat 216 druhů savců, ptáků a plazů.

